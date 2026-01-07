In Gasanlagen ist die Auswahl der Absperrkomponenten ein entscheidender Schritt, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Normenkonformität zu gewährleisten.

Seit über 35 Jahren entwickelt TECO Lösungen für die Gasabsperrung, die darauf ausgelegt sind, die Arbeit der Installateure zu erleichtern und dauerhaft Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu garantieren.

Das Unternehmen gehörte zu den ersten in Italien, die die DVGW-Zertifizierung für die gesamte Produktpalette erhielten: ein klares Zeichen für Qualität und die Einhaltung der strengsten europäischen Normen. In diesem Kontext positioniert sich G4, der Gas-Absperr-Kugelhahn mit integrierten Sicherheitseinrichtungen, entwickelt für maximalen Schutz und hohe Installationsfreundlichkeit.

G4: Gas-Absperr-Kugelhahn für zuverlässige Anlagen

Der Kugelhahn G4 von TECO ist ein Gas-Absperr-Kugelhahn mit Gewindeanschlüssen von 1/2” bis 2”, konzipiert für schnelle, saubere und sichere Installationen.

Er ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

DN15–DN20–DN25

DN32–DN40–DN50

G4-Kugelhahn Version DN15 - DN20 - DN25 und Version DN32 - DN40 - DN50

Der G4 ist zertifiziert nach DVGW G260, EN 437 und DIN EN 331 und geeignet für Methan, Butan, Propan und Wasserstoff bis zu 100%. Damit erfüllt er sowohl die Anforderungen klassischer Gasanlagen als auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich alternativer Gase.

Integrierte Sicherheit: thermische Sicherheitseinrichtung FIREBAG®

Die Kugelhähne G4 sind mit der thermischen Sicherheitseinrichtung FIREBAG® ausgestattet, das entwickelt wurde, um im Brandfall automatisch zu reagieren.

Sobald die Temperatur 100 °C erreicht, unterbricht FIREBAG® den Gasfluss dauerhaft, verhindert die Sättigung des Raumes und reduziert das Risiko von Explosionen erheblich.

Sicherheitseinrichtung FIREBAG®

Eine Lösung, entwickelt für Installateure

Mit G4 stellt TECO den Installateuren einen Kugelhahn zur Verfügung, der vereint:

zertifizierte Sicherheit,

einfache Installation ,

, Zuverlässigkeit über die Zeit.

Eine Lösung, die sich problemlos in Gasanlagen integrieren lässt und einen konstanten Schutz bietet, stets im Einklang mit den strengsten geltenden Normen.

Möchten Sie mehr über G4 und die weiteren Gaslösungen von TECO erfahren? Kontaktieren Sie uns: wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.