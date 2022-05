Kleinschmidt: Service und Wartung an Kälte- und Klimaanlagen – mit der kleinsten Monteurhilfe am Markt | testo 550i

Die neue Monteurhilfe testo 550i, klein wir ein Kugelschreiber, erleichtert mittels flexibler, drahtloser Gerätekombinationen den Service und die Wartung an Kälte- und Klimaanlagen oder Wärmepumpen. Die zurzeit kleinste digitale Monteurhilfe am Markt kommt komplett ohne Display aus, die vollständige Steuerung wird über die Smart App übernommen. Die Anzeige haben Sie idealerweise direkt in der Hosentasche. Laden Sie sich hierfür die Steuerungs-App einfach auf Ihr vertrautes Smartphone oder Tablet und profitieren Sie von der gewohnten Bedienung Ihres Favoriten.

Die Messwerte aus Überkühlung und Unterhitzung, Hoch- und Niederdruck, Verdampfungs- und Kondensationstemperatur können auf Ihrem Smartphone-Display übersichtlich dargestellt und abgelesen werden. Über die App können außerdem relevante Kundendaten verwaltet, Dokumentationen verarbeitet sowie automatische Kältemittelupdates durchgeführt werden. Sparen Sie Arbeitszeit durch die direkte, lückenlose Berichterstellung und den digitalen Versand der Messdaten.

Key facts Monteurhilfe testo 550i:

2-Wege Ventilblock, kompakt, robust, batteriebetrieben

Anzeige erfolgt über die App auf dem Tablet oder Smartphone

Messdaten im Bericht festhalten und direkt versenden

Sonden per Bluetooth aus bis zu 150m Entfernung auslesbar

Automatische Anbindung an kabellose Sonden für Temperatur, Vakuum, Feuchtigkeit

Druckmessbereich Hochdruck / Niederdruck bis 60 bar, Genauigkeit 0,5 % fs

Standzeit bis zu 100 h

Robustes, wasserdichtes Gehäuse, Schutzklasse IP54

90 Kältemittel im Gerät gespeichert - Update automatisch mit der Smart App

A2L Kältemittel konform

kabellose Vakuummessung mit optionaler Vakuumsonde testo 552i

mit optionaler Vakuumsonde testo 552i Temperaturkompensierte Dichteprüfung mit optionalen Temperaturfühler

Nächste Re-Kalibrierung Ihrer Monteurhilfe inklusive (beim Kauf eines Sets mit BONUS CARD)

Die digitale Monteurhilfe ist wahlweise einzeln (Artikelnummer 0564 2550) zum Preis von 202,96 € zzgl. MwSt.

oder

im Set mit Koffer und kabellosen Zangen-Temperaturfühlern (Artikelnummer 0564 3550) für 291,54 € zzgl. MwSt. erhältlich.

Nur bei Kleinschmidt erhalten Sie die kleine Monteurhilfe auch mit praktischem Zubehör wie zum Beispiel

Kleinschmidt GmbH Magnethalter

Der Halter wurde speziell für Monteure entwickelt, mit ihm ist der Betrachtungswinkel des Smartphones als Display der Monteurhilfe optimal einstellbar

oder

Kleinschmidt GmbH BONUS CARDs

Einsetzbar für eine kostenlose Kalibrierung Ihrer Monteurhilfe und Temperaturfühler inklusive ISO-Kalibrierzertifikat. Nicht nur die Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) weiß, wie wichtig die jährlichen Kalibrierungen von Monteurhilfen und Leckagedetektoren im Kundendienst sind. Die Herstellerempfehlung für eine Re-Kalibrierung zur Sicherstellung der Messgenauigkeit beträgt in der Regel 1 Jahr. Für Unternehmen mit einem Qualitätsmanagement sollte ebenfalls das Intervall von 12 Monaten für die Überprüfung der Messmittel keinesfalls überschritten werden.

