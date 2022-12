Die Duschfliese BetteAir hat einen Meilenstein in der Badarchitektur gesetzt: Flacher können bodenintegrierte Duschplätze aus glasiertem Titan-Stahl bislang nicht gebaut werden. Fünf neue Varianten bieten jetzt zusätzliche Gestaltungsoptionen vom XL bis zum XXL Format, denn großflächige Walk-in Duschen liegen im Trend.

Der nächste Schritt in der Evolution des bodenebenen Duschens mit Bette Air geht jetzt in die Fläche: Die fünf neuen Abmessungen 1100x1000, 1500x900, 1500x1000, 1600x900 und 1600x1000 mm schenken dem Badplaner mehr Freiheit beim Gestalten großformatiger Duschplätze. Damit lassen sich im Neubau oder bei Badrenovierungen Walk-in-Duschbereiche realisieren, die viel Bewegungsspielraum und ein großzügiges Raumgefühl schenken – und dank des robusten glasierten Titan-Stahls äußerst formstabil, hygienisch, pflegeleicht und langlebig sind.

Damit sich die neuen Varianten nicht nur formvollendet in den Badboden einfügen, sondern auch in jedes Badambiente, sind sie in 31 Matt- und Glanzfarben wählbar. Insbesondere Familien mit kleinen Kindern oder Senioren kommt es zugute, dass die Duschfliesen auch mit rutschhemmenden Oberflächen ausgestattet werden können. Wer eine BetteAir mit glänzender weißer Oberfläche wählt, hat unter anderem die Option auf die neuartige BetteAntirutsch Sense Rutschhemmung: Sie bietet höchsten Schutz vor Ausrutschen und ist dabei quasi unsichtbar – gerade bei großflächigen Duschen im hochwertigen Badambiente entwickelt diese makellose Ästhetik eine starke visuelle Kraft.

Revolutionär einfach installiert

Wie ihre kleineren BetteAir-Geschwister lassen sich auch die Großformate revolutionär einfach installieren – und wie eine herkömmliche Fliese einfach mit dem Estrich verkleben. Bette hat dafür seine Kombinationslösung aus Minimum Wannenträger und Installationsbox so weiterentwickelt, dass sie für die bodengleiche Installation der Duschfliese verwendet werden kann. Damit lässt sich auch ein Höchstmaß an Ruhe beim Duschen erzielen, denn die Geräuschkulisse bewegt sich bei fachgerechter Installation im Bereich eines Waldrauschens oder Flüsterns; und viele Menschen wissen es zu schätzen, wenn Geräuschbelastungen im Alltag verringert werden können.

Wer allerdings mehr Flexibilität bei der Montage benötigt, kann die großformatigen Duschfliesen natürlich auch mithilfe des erprobten Einbausystems Universal von Bette installieren.