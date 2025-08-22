Flexibilität, Zweckmäßigkeit und schnelle Installation: Das sind die Stärken von K-BLOC®, dem modularen Montagesystem von TECO, das sich präzise an alle Anforderungen der Sanitär- und Heizungsverteilung anpasst.

K-BLOC® ist die ideale Wahl für alle, die sowohl an zentralisierten Anlagen innerhalb von Technikschächten (Wohnungen, Büros, Geschäftsräume) als auch an sichtbaren Installationen in Wohnbereichen wie Bädern, Küchen und Wohnräumen arbeiten.

Sehen Sie sich unser Demonstrationsvideo an!

Individuelle Lösungen und Praktische installation mit K-BLOC®

Dank seines modularen Aufbaus, den TECOFIX-Befestigungselementen (Platten, Haltebügeln und Boxen), dem hydraulischen Schnellanschluss FASTEC ® und einer kompletten Palette an Verteilern, Kugelhähne und Fittings ermöglicht K-BLOC® maßgeschneiderte Lösungen für Wand- und Einbauinstallationen.

Durch die Vormontage der Module auf der Werkbank wird die Installation beschleunigt und unvorhergesehene Ereignisse während der Verlegung werden reduziert. Die hohe TECO-Bauqualität gewährleistet ein dauerhaftes und zuverlässiges Ergebnis im Laufe der Zeit.

Hier sind einige Beispiele für Installationen mit K-BLOC®:

WANDINSTALLATIONEN

Sanitärverteiler mit Multi-Absperrung und motorizierbaren Hauptventilen

Sanitärverteilergruppe (Warmwasser: Verteiler mit Ablesung und Zirkulation – Kaltwasser: Verteiler und Abzweigungen für andere Bereiche)

Sanitärverteiler mit motorisierten T-Ventilen

Sanitär-Wasseranschlusskonfiguration mit Filter und By-Pass

EINBAUINSTALLATIONEN

Box mit motorisierter Absperrung, Ablesesystem und Verteiler

Box mit Ablesesystem und Ventilen (anpassbar mit Druckminderer, Y-Filter – Komponenten außerhalb des Standards)

Box mit motorisierten geraden Ventilen (anpassbar mit Versionen DN15/DN20)

Box mit Sanitärverteiler und Hauptabsperrung (anpassbar von 3 bis 5 Anschlüssen)

K-BLOC® ist die ideale Lösung für Planer und Installateure, die Ordnung, Effizienz und Flexibilität suchen, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Leistung.

Für weitere Informationen zu K-BLOC® und seinen Anwendungen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!