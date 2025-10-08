08.10.2025  Pressemeldung Alle News von Qio GmbH

Qio: Mobile Heizzentralen im Leistungsverzeichnis ausschreiben mit LV-Textvorlagen

Qio liefert mit präzisen Texten die Basis zur Ausschreibung mobiler Heizzentralen.

Für alle Leistungsbereich von 21 bis 600 kW liegen Vorlagen zum Download bereit.
Damit sind Übergangslösung mit mobilen Heizzentralen für den fachplaner schnell erstellt.

Bestandteile der Vorlagen

  • alle Leistungsklassen mobiler Heizzentralen von QHZ 75 bis 600
  • Mobile Elektro-Heizzentralen von 21 bis 36kW
  • Zubehör wie Heizöltanks oder Lufterhitzer
  • Bauheizung mit allen Bestandteilen nach Bedarfsgrößen gestaffelt

Ausschreibungstexte Qio Mobile Heizzentralen

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Anlagentechnik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner mit persönlichem Bezug und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

Qio Mobile Heizzentralen mieten

Qio Sofortangebot

Qio GmbH
Qio GmbH
Walter-Schellenberg-Str. 7
78135 Radolfzell
Deutschland
Telefon:  0800 - 44 50 444
bundesweit kostenlos
Telefon:  07732 - 89031-10
www.qio.de
