Qio liefert mit präzisen Texten die Basis zur Ausschreibung mobiler Heizzentralen.

Für alle Leistungsbereich von 21 bis 600 kW liegen Vorlagen zum Download bereit.

Damit sind Übergangslösung mit mobilen Heizzentralen für den fachplaner schnell erstellt.

Bestandteile der Vorlagen

alle Leistungsklassen mobiler Heizzentralen von QHZ 75 bis 600

Mobile Elektro-Heizzentralen von 21 bis 36kW

Zubehör wie Heizöltanks oder Lufterhitzer

Bauheizung mit allen Bestandteilen nach Bedarfsgrößen gestaffelt

Ausschreibungstexte Qio Mobile Heizzentralen

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Anlagentechnik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner mit persönlichem Bezug und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

