Die Gestaltung eines aufeinander abgestimmten Badezimmers kann eine Herausforderung sein - insbesondere bei Renovierungen oder einem begrenzten Budget. Installateur:innen und Architekt:innen müssen für eine harmonische Komposition nicht nur den Grundriss, sondern auch vorhandene Farben und Formen berücksichtigen. Setzen sie auf rundliche Armaturen für abgerundete Waschbecken oder bringen sie mit eckigen Lösungen einen Hauch von modernem Design in den Raum? GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, bietet die perfekte Armaturenlinie für jeden Bedarf: Mit ihren abgerundeten Kanten ist GROHE Cubeo eine vielseitige Ergänzung für verschiedene Stile und Trends. Das zeitlose Designobjekt besticht durch minimalistische Geometrie und klare Linienführung und ist für jeden Geldbeutel geeignet.

„Zur Unterstützung unserer Partner:innen aus Handwerk und Architektur erweitern wir kontinuierlich unser Designangebot. Mit GROHE Cubeo bringen wir nicht nur modernes und vielseitiges Design in Premiumqualität in jedes Badezimmer. Die Armaturenlinie steht auch für die perfekte Balance von Stil und Funktionalität“, sagt Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.

Verbindung von Form und Funktion

Neben dem anpassungsfähigen Design überzeugt GROHE Cubeo mit einer langen Lebensdauer dank der verbauten GROHE SilkMove Kartusche mit zwei Scheiben aus einer weltraumerprobten Keramik-Legierung. Ein spezielles Schmiermittel auf den spiegelglatten Oberflächen der Scheiben sorgt für eine besonders weiche Handhabung - auch nach jahrelangem Gebrauch. Ausgestattet mit energie- und wassersparenden Funktionen wie GROHE EcoJoy, entlastet die Armatur zudem den Geldbeutel und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.

GROHE Cubeo ist in den Größen S, M und XL sowie in den Farben Chrom und Matt Black erhältlich. Für ein einheitliches Design im Badezimmer umfasst die GROHE Cubeo Linie auch Armaturen für Bidet, Auf- und Unterputzdusche sowie Badewanne. Als „Perfect Match“ zur GROHE Euro Keramik Linie oder dem GROHE Tempesta Duschsystem lässt sich so mühelos ein harmonisches und modernes Badambiente schaffen.