Für Heiz- und Kühlprojekte, die eine größere Kapazität über 100 kW erfordern, bietet Panasonic Heating & Cooling Solutions jetzt die ideale Lösung: Mit dem ECOi-W Kaskadenregler ist eine Kaskadierung von bis zu 8 ECOi-W Außengeräten möglich, so dass die Kapazität auf bis zu 1,68 MW erhöht werden kann.[1] Die einfache "Plug & Play"-Lösung bietet zudem minimalen Installationsaufwand und ist ohne zusätzliches Zubehör sofort einsatzbereit, da alle Komponenten wie Elektronikplatine, Stromversorgung und Schutzschalter in einem Gehäuse untergebracht sind. Kompatibel ist der neue Kaskadenregler mit den wichtigsten ECOi-W-Produktreihen wie den Kaltwassersätzen mit Low-GWP-Kältemitteln R290 und R32.

Eine Besonderheit der neuen Kaskadenregelung ist die verbesserte Steuerung für Abtauung und Warmwasserbereitung. Befindet sich eines der Geräte im Abtaubetrieb, wird sofort das nächste verfügbare Gerät aktiviert, um die Kapazität auszugleichen und die verbleibende Wassertemperatur konstant zu halten. Es ist auch möglich, ein oder mehrere Reservegeräte zu wählen, die innerhalb der Gerätegruppe abwechselnd eingesetzt werden, um eine kontinuierliche Nutzung und einen Ausgleich der Betriebsstunden zu gewährleisten.

Die Temperaturregelung des gesamten Systems kann je nach Anforderungen des Projekts und des Nutzers angepasst werden, wobei zwei Regelungsmodi zur Verfügung stehen. Der Sättigungsmodus stellt sicher, dass die gesamte verfügbare Leistung jedes Geräts genutzt wird, bevor ein weiteres Gerät aktiviert wird. Der Energiesparmodus hingegen kann verwendet werden, um die Systemlast auf alle verfügbaren Geräte zu verteilen und so die Effizienz zu erhöhen.

Darüber hinaus ermöglicht die Kaskadenregelung eine flexible Steuerung von externen Wasserpumpen, wobei bis zu zwei externe Pumpen direkt gesteuert werden können. Hierfür lassen sich verschiedene Technologien, mit festen oder variablen Drehzahlen kombinieren, indem die Steuerlogik auf der Grundlage der erforderlichen Leistung in das System selbst integriert wird.

Die Steuerung ist mit dem Fernüberwachungsdienst ECOi-W Cloud von Panasonic kompatibel, der einen Fernzugriff in Echtzeit ermöglicht, um die Service- und Wartungsarbeiten zu optimieren. Die Steuerung verfügt außerdem über ein RS485-Terminal, das für die Integration mit Gebäudemanagementsystemen (BMS) ausgestattet ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aircon.panasonic.eu.