Die Größe des Bades bestimmt, welche Türsysteme für Ihre Duschkabine am ehesten in Frage kommen. Damit Sie die richtige Wahl für Ihre Situation treffen können, möchten wir Ihnen kurz die Unterschiede und Vorteile zweier beliebter Lösungen in unterschiedlichen Einbausituationen vorstellen.

Die Pendeltür - maximale Einstiegsfreiheit bei minimalem Platzbedarf

Wer eher wenig Platz zur Verfügung hat, sollte auf Pendeltüren zurückgreifen. Durch einen Schwenkradius von 180° bieten sie eine große Flexibilität. Diese Türsysteme lassen sich also, je nach Situation oder Standpunkt, durch Drücken oder Ziehen nach innen und nach außen öffnen. Je nach Duschkabinenserie gibt es Möglichkeiten eine andere Profilfarbe zu wählen, eine große Auswahl an Sondergläsern, weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie Lasergravur oder Digitaldruck auf Glas und Sondermaßanfertigungen anfertigen zu lassen, um die Duschkabine zu individualisieren und an ihre Badezimmersituation anzupassen.

Die Drehtür – der Allrounder

Drehtüren sind optimal für große Bäder geeignet, da sie sich im Gegensatz zu Pendeltüren nur in eine Richtung öffnen und viel Platz beanspruchen. Der Schwenkradius beläuft sich auf 90°. Da der Raum hinter der geöffneten Drehtür zugänglich ist, ist der dahinterliegende Platz komplett nutzbar. Auch bei dieser Türlösung ist ebenfalls, je nach Serie, eine andere Profilfarbe, Sondermaßanfertigungen sowie weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie Sondergläser, Lasergravur oder Digitaldruck auf Glas möglich.

Die vorgestellten Türsysteme bieten sich für die Eignung aller erdenklichen Konfigurationen an: Nischenlösung, U-Duschkabine, Eckduschen und Eckeinstiege, Fünfeckduschen, Rundduschen oder WALK-IN, mit ein oder zwei Türen, zur herkömmlichen Montage auf einer Duschwanne oder barrierefrei auf dem Boden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Radaway Duschkabinen!