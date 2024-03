Volle Auftragsbücher, noch mehr Anfragen in der Pipeline, Fachkräftemangel, der Kunde möchte eine besondere Duschkabine und eine schnelle Umsetzung – hier kommen Fachhandwerker oft an ihre Grenzen, obwohl sie ihren Kunden gerne alle Wünsche erfüllen möchten. Insbesondere in kleinen oder älteren Bädern lässt sich eine spezielle Duschkabine nur mit geschultem Personal und perfektem Aufmaß umsetzen, denn oft sind Dachschrägen, ungerade Wände oder Mauervorsprünge mit im Spiel und stellen eine Herausforderung dar. Mit dem Duschservice von HSK lassen sich diese und andere Situationen bei Planung und Umsetzung jedoch einfach umgehen: Der Duschkabinen-Spezialist stellt Handwerksbetrieben bei Bedarf geschulte Servicetechniker für Beratung, Aufmaß und Montage von gerahmten, teilgerahmten und rahmenlosen Duschkabinen zur Seite. Selbst die Demontage inkl. Entsorgung der Altkabine kann über den Duschservice erfolgen.

Der Praxisalltag zeigt: Viele Bäder sind nicht größer als etwa acht Quadratmeter, ein Drittel ist sogar noch kleiner. Doch die Nachfrage nach geräumigen Duschkabinen, viel Bewegungsfreiheit und einem modernen Spa-Look ist groß. Insbesondere rahmenlose Duschkabinen, die über keinerlei Verstell- oder Toleranzbereiche verfügen, eignen sich für große Duschbereiche in schwierigen Badsituationen. Die Modelle bestechen durch eine moderne Optik, ein hohes Maß an Transparenz sowie Pflegeleichtigkeit. Mit einem individuellen Glaszuschnitt ist vieles möglich, doch sie müssen genauestens ausgemessen und angefertigt werden. Der Duschservice bietet aus diesem Grund bei rahmenlosen Duschkabinen von HSK einen kostenlosen Aufmaßservice. Aber auch für gerahmte und teilgerahmte Duschkabinen wird fachmännische Unterstützung angeboten: von der Beratung, Demontage der Altkabine, Aufmaß bis hin zur Montage und Entsorgung bietet der HSK Duschservice das Rundum-sorglos-Paket zu attraktiven Preisen für Sanitärbetriebe.

Präzises Duschkabinen-Aufmaß: So passt sich die Duschkabinenwand perfekt an die Dachschräge an. Bilder: HSK Duschkabinenbau KG

Vom Aufmaß zur perfekten Duschkabine

Damit der Duschservice ein präzises Aufmaß erstellen kann, sollte die Altkabine entfernt und der Einbau der Duschwanne sowie die Fliesenarbeiten im Duschbereich abgeschlossen sein. Sind die Maße genommen, kann für das Bad die passende Duschkabinenlösung bestellt werden. Bei der Auswahl, vor allem bei schwierigen Einbausituationen, die Schräg- oder Eckausschnitte erfordern, stehen die HSK Duschservice Mitarbeiter auf Wunsch beratend zur Seite. Bei vollen Auftragsbüchern und entsprechendem Zeit- und Personalmangel übernimmt der Duschservice auch die fachgerechte, saubere und schnelle Montage inklusive Anlieferung.