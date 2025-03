Die deutsche Baubranche steht vor wachsenden Herausforderungen: Neue Technologien, komplexe Installationen und aktuelle Vorschriften verlangen nach Expertenwissen. Um alle Beteiligten fit für die Zukunft zu machen, sind gezielte Schulungen und Praxisseminare daher heute unverzichtbar. Ob technisches Know-how, Produktschulungen oder Updates zu gesetzlichen Änderungen: Die TECE Academy bietet kostenfreie Schulungen und Seminare, die Fachkräften das nötige Rüstzeug für eine qualifizierte Kundenberatung und erfolgreiche Umsetzung verschiedenster Badlösungen an die Hand gibt. Alle Informationen und Updates rund um das vielfältige Angebot der TECE Academy werden in regelmäßigen Abständen im TECE Veranstaltungs-Newsletter veröffentlicht.

Situationen, in denen spezifisches Wissen notwendig ist, gibt es viele: Der Bedarf an barrierefreien Bädern wächst stetig, ebenso die Nachfrage nach innovativen Lösungen für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Während Architekten in diesem Zusammenhang den normativen Hintergrund für ihre Planungen benötigen, sind für SHK-Fachhandwerker vor allem praxisnahe Umsetzungsstrategien auf der Baustelle entscheidend. In speziellen Fachseminaren, ob online oder vor Ort, geben sowohl geschulte TECE Referenten als auch externe Partner Antworten auf Fragen aus dem Fachhandwerk, der Planung und der Architektur: Wann ist ein Bad modern? Welche aktuellen Anforderungen gelten in der Trinkwasserhygiene? Wie lässt sich das Zeitmanagement an Projektschnittstellen optimieren? „Unsere Schulungen sind sehr praxisnah und bieten den Teilnehmern neben Produktwissen vor allem auch konkrete Planungshilfen sowie Anwendungsbeispiele. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass die Inhalte auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind“, erläutert Robert Schilling, Fachreferent der TECE Academy.

Weiterbildung ist der Schlüssel, um Qualität und Effizienz auf der Baustelle zu sichern

Barrieren schränken die Beweglichkeit und auch die Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung ein. Mit barrierefreien oder zumindest barrierereduzierten Wohnungen ist ein Zuhause ohne Hindernisse und Stolperfallen möglich. Das Seminar „Wenn sanieren, dann barrierefrei“, welches sich insbesondere an Architekten und Fachplaner richtet, zeigt auf, wie durch vorausschauende Planung und geeignete Produkte barrierefreie Bäder realisiert werden können. Zudem informiert es über die für dieses Segment relevante DIN 18040. Zusätzlich vermittelt das TECE Fachseminar „Elementare Synergien“ essentielles Wissen über zukunftssichere Lösungen und technische Neuheiten der Gebäudetechnik. Wer zukünftig auf sichere und effiziente Entwässerungslösungen setzen möchte, kann im TECE Web-Seminar „TECE Worktime: Entwässerung – sichere und schnittstellenübergreifende Lösungen“ erfahren, wie die Entwässerungstechnik nahtlos in verschiedene Bauprojekte integriert werden kann.

Vielen Bauunternehmern ist folgende Ausgangssituation bekannt: Große Bauprojekte müssen den aktuellen Vorgaben, den Vorstellungen aller Baubeteiligten und nicht zuletzt den eigenen Ansprüchen gerecht werden – das kann zu einer echten Herausforderung werden. Das TECE Fachseminar „Bauen on demand mit Systembau“ verbindet bauliche Lösungen mit wirtschaftlichen Konzepten und greift Themen wie energetische Sanierung praxisnah auf.

Weitere Informationen über das vielfältige Seminarangebot und die jeweiligen Veranstaltungstermine sind jederzeit auf der TECE-Website abrufbar. Das Angebot ist ganzjährig verfügbar und wird entsprechend erweitert.