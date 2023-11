Im Bereich SHK Gebäudetechnik ist der „War of Talent“ immer mehr spürbar.

Für viele Unternehmen ist die gezielte Suche nach geeigneten Kandidaten mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr zu leisten. Die direkte Ansprache auf Augenhöhe, ein aktives und breites Netzwerk und die Nutzung aller moderner Recruitingkanäle ist notwendig, um schlussendlich den optimalen Kandidaten für die zu besetzende Stelle zu finden. In den meisten Fällen kann eine HR-Abteilung diesen Aufwand nicht in der Intensität leisten, die notwendig ist, um den wirklich passenden Kandidaten zu finden.

ReSus Consult ist einer der führenden Personalberatungen im Bereich Bauwesen mit der Spezialisierung auf den Bereich SHK Gebäudetechnik.

Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt und welche Erwartungen wir erfüllen müssen. Unsere Headhunter arbeiten zielorientiert, effektiv und schnell. Im Regelfall besetzten wir die vakanten Stellen innerhalb von 4-6 Wochen. Als einer der führenden 07 im Bauwesen setzen wir auf Nachhaltigkeit und zufriedene Kunden.

Wir erarbeiten auf Wunsch ein gemeinsames Anforderungsprofil und suchen dann die Kandidaten in allen relevanten Kanälen. Wir nutzen sowohl klassische, aber auch unkonventionelle Wege, um den richtigen Kandidaten:in zu finden. Unsere Headhunter verfügen über Jahrzehnte lange Erfahrung und ein aktives Netzwerk. Auf Wunsch setzen wir auch Persönlichkeitsanalysen um, die noch mehr über die potenziellen Kandidaten aufzeigen. Denn immer mehr kommt es Unternehmen, neben der fachlichen Kompetenz, auch auf weitere Parameter an. Beispielsweise, ob der neue Mitarbeiter in das Teamgefüge passt oder welche Potenziale für die weitere Entwicklung vorhanden sind.

Warum die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Headhunter für den Bereich SHK Gebäudetechnik sinnvoll ist?

Es gibt viele Vorteile, weshalb die Zusammenarbeit mit ReSus Consult zu empfehlen ist:

Sie erhalten einen festen Ansprechpartner:in im gesamten Beratungsprozess

Sie bekommen Zugriff auf unser spezialisiertes und aktives Netzwerk

Kandidatenvergleich

Unterstützung in der On-Boarding-Phase

Auf Wunsch Garantieleistung

Wir bieten Persönlichkeitsanalysen, um Fehlbesetzungen zu vermeiden

Faires-Honorarmodell

Persönlichkeitsanalye – damit das Team zielführend verstärkt und Talente identifiziert werden können

Leistungsfähigkeit

Überzeugen Sie sich bitte von unserer Leistungsfähigkeit im Bereich unserer Referenzen, welche auszugsweise natürlich aus Diskretionsgründen neutral dargestellt sind. Wir versichern Ihnen gern bei Mandatserteilung eine zeitnahe Durchführung und kommen schnell mit Terminvorschlägen direkt aktiv auf Sie zu.

Vorgehensweise unserer Headhunter im SHK Gebäudetechnik

Grundsätzlich kann man die Beratungsleistung in 5 unterschiedliche Phasen auch im zeitlichen Ablauf für Sie übersichtlich zusammenfassen:

Beauftragung / Briefing (direkt nach Anfrage)

Sie schildern uns Ihr fachliches und persönliches Anforderungsprofil und wir setzen dies direkt in ein neutrales Stellenprofil nach Ihren Wünschen um

Identifikationsphase (ca. 2 Arbeitswochen)

Anhand des in Anzeigen veröffentlichten Stellenprofils kann die passgenaue Identifikation von geeigneten Kandidaten mittels Kandidatenpool, Recruitingtools sowie in persönlichen Netzwerken erfolgen.

Validierungsphase (ca. 1 Arbeitswoche)

Die identifizierten Kandidaten lernen wir in telefonischen oder persönlichen Interviews kennen und validieren diese dann zielgenau auf die fachlichen sowie persönlichen Anforderungen

Kandidatenpräsentation (ca. 4-6 Wochen nach Beauftragung)

Die validierten Kandidaten werden Ihnen in Profilen von uns vorgestellt und Sie entscheiden, welche Kandidaten Sie persönlich kennenlernen möchten. Eine Terminvereinbarung zur Erstpräsentation erfolgt in der Regel bis 6 Wochen nach Briefing, sodass wir uns bereits zu Beginn einen Präsentationstag freihalten können.

Beratungsphase (zwischen Präsentation und Folgetermin)

Nach der Erstpräsentation unterstützen wir Sie weiter und beraten Sie sowie die Kandidaten erfolgreich bis hin zum Folgetermin und zur möglichen Einstellung des Kandidaten.

Mit Persönlichkeitsanaylse Fehlbesetzungen minimieren

Wer einen möglichst passgenauen Kandidaten:in für die vakante Stelle finden möchte, sollte nicht nur auf die fachlichen Fähigkeiten achten, sondern möglichst weitere Eigenschaften in den Entscheidungsprozess mitnehmen. Aus diesem Grund werden immer häufiger auch personaldiagnostische Maßnahmen im Rahmen von Neubesetzungen eingesetzt. Was sind konkret die Vorteile:

Bewerber können sich ein umfangreicheres Bild machen und sehen, welche Erwartungen an sie gestellt werden bzw. was sie selbst zu leisten imstande sind ( Job-Fit )

machen und sehen, welche Erwartungen an sie gestellt werden bzw. was sie selbst zu leisten imstande sind ( ) Personaldiagnostische Analysen zeigen dem Bewerber aber auch, wie wichtig die Neubesetzung für das Unternehmen ist

Als Unternehmer bekommen sie ein viel besseres Verständnis für den Menschen und künftigen Kollegen. Dies hilft auch für die weitere Zusammenarbeit extrem, da man gezielt auch personalentwickelnde Maßnahmen besser abstimmen kann.

Ihr Ansprechpartner für den Bereich SHK & Gebäudetechnik

Andreas Dohrmann

Berater SHK Gebäudetechnik

Telefon: +49.2241.240922-56

Email: dohrmann(@)resus-consult.de

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!