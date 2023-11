Der Handwerksbetrieb Hasenkamp setzt mit eindrucksvollen Neuerungen und Zukunftsplänen ein klares Zeichen für eine nachhaltige und moderne Unternehmensausrichtung. Als Meisterbetrieb für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik hat sich das Familienunternehmen schon immer durch erstklassige Qualität und exzellenten Service ausgezeichnet. Jetzt geht Hasenkamp einen Schritt weiter und investiert in eine hochmoderne Firmenzentrale sowie in die Ausbildung und Förderung junger Talente.

Ab Januar 2024 wird der Grundstein für eine hochmoderne Firmenzentrale auf der Steiger Stein Straße in Bochum Hiltrop gelegt. Auf dem neuen Betriebsgelände (10.000 m2) entsteht ein energieeffizientes Gebäude, das nicht nur durch seine technische Ausstattung, sondern auch durch ökologische Aspekte überzeugt. Dank moderner Photovoltaikanlagen, innovativer Brennstoffzellentechnologie und einer nachhaltigen Dachbegrünung wird der neue Hauptsitz nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch zu einem inspirierenden Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hasenkamp werden. Neben modernen Büros, fortschrittlichen Besprechungsräumen, Umkleide- und Waschräumen für die Handwerkerschaft, attraktiven Sozialräume und einem großen Foyer für Ausstellungen und Veranstaltungen wird ein Bistro mit Kantine durch das Gastro-Team von „Lisas Palmengarten“ in dem neuen Gebäude integriert. Heinz Hasenkamp, Handwerkmeister und Gesellschafter-Geschäftsführer: "Unsere neue Firmenzentrale in Bochum Hiltrop wird mehr als nur ein Gebäude - sie wird ein Symbol für unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, Innovation und einem inspirierenden Arbeitsumfeld. Hier schaffen wir nicht nur Räume, sondern legen einen entscheidenden Grundstein die Zukunft des Handwerks." Fertigstellung des effizienten Neubaus (A+) ist für 2025 geplant.

Aber damit nicht genug. Am 18.05.23 titelte die Tagesschau: „Das Handwerk in Deutschland sieht sich mit einem massiven Mangel an Lehrlingen konfrontiert. Knapp 40.000 Ausbildungsstellen sind derzeit noch unbesetzt.“ Nicht so bei Hasenkamp. Aktuell beschäftigt Heinz Hasenkamp, insgesamt 22 Auszubildende. Davon 17 Auszubildende als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik und 3 Auszubildende als Bürokauffrau für Büromanagement. Zusätzlich haben seit August 2 Mitarbeiterinnen ihre Ausbildung als Restaurantfachfrau in der hauseigenen Gastronomie „Lisas Palmengarten“ angetreten. Diese vielfältige Ausbildungsstrategie stellt sicher, dass junge Menschen unterschiedliche Fachrichtungen erkunden und sich in einem abwechslungsreichen Umfeld entwickeln können. Die Investition in die Ausbildung junger Fachkräfte unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft im Handwerk.

Ein weiterer Meilenstein ist die Auszeichnung des Handwerksunternehmens Hasenkamp mit dem Gütesiegel "Nachhaltigkeit im Handwerk". Diese Ehrung basiert auf den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und unterstreicht das langjährige Bestreben von Hasenkamp, eine nachhaltige Betriebsentwicklung im Sinne der SDGs zu fördern. Diese Auszeichnung schafft nicht nur eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum, sondern unterstreicht auch das Engagement von Hasenkamp für soziale und ökologische Verantwortung.

Mit diesen wegweisenden Maßnahmen und Entwicklungen zeigt das familiengeführte Traditionsunternehmen eindrucksvoll, wie modernes Handwerk erfolgreich mit Nachhaltigkeit und Innovation vereint werden kann. Hasenkamp setzt klare Zeichen für eine lebenswerte Zukunft und positioniert sich als Vorreiter in der Branche.

Über Hasenkamp: Hasenkamp Sanitär Heizung Klima zählt mit über 120 Mitarbeiterinnen - davon 22 Auszubildende - drei mehrfach prämierten Bäderausstellungen und einem Energiesparzentrum zu einem der engagiertesten SHK-Handwerksbetriebe im Rhein-Ruhrgebiet. Der familiengeführte Meisterbetrieb beschäftigt sich seit 1929 mit dem komplexen Feld der modernen Gebäudetechnik. Kundenorientierung, umfassende Fachkompetenz und langjährige Erfahrung sind die Grundlagen für das prämierte Angebot von Hasenkamp. Mit einem großen Portfolio an Leistungen und Produkten rund um Sanitär, Heizung und Klimatechnik bietet das Handwerksunternehmen seinen Kunden einen umfassenden Komplett-Service.