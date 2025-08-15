autarc nimmt erstmals an der renommierten Fachmesse Solar & Storage in Zürich teil. Am 16. und 17. September 2025 stellt das Unternehmen am Stand ST2 (Start-up Area) seine neuen Solarprodukte vor und präsentiert seine Softwarelösungen rund um die Energiewende im Gebäudesektor.

Premiere in der Schweiz

Mit dem Messeauftritt in Zürich erschließt autarc erstmals den Schweizer Markt. Ziel ist die Vorstellung digitaler Lösungen vor einem breiteren Fachpublikum und das Knüpfen neuer Partnerschaften. „Die Schweiz ist ein spannender Wachstumsmarkt für digitale Energielösungen. Wir freuen uns, unsere Innovationen dort erstmals live zu präsentieren“, erläutert Thies Hansen, Mitgründer und COO von autarc.

Produktneuheiten und Live-Pitch

Im Mittelpunkt stehen die neuen autarc-Solarprodukte, die Planung und Umsetzung von Photovoltaikanlagen mit intelligenten Tools vereinfachen. Für Messebesucher besonders interessant: Die Unternehmenspräsentation am 17. September von 14:30 bis 15:00 Uhr, in der Friedrich Schlüter in einem zehnminütigen Pitch die Vision und Technologie von autarc vorstellt.

Jetzt kostenloses Ticket sichern

Besuchen Sie autarc auf der Solar & Storage 2025 und erleben Sie unsere Software in Aktion. Nutzen Sie die Gelegenheit, damit Sie mit unseren Experten ins Gespräch und mehr über unsere Vision einer dekarbonisierten Zukunft erfahren.

Kostenlose Tickets erhalten Sie über unsere Website: www.autarcenergy/ch/unternehmen/events

Über autarc.energy

Die autarc GmbH entwickelt KI-gestützte Softwarelösungen für die Planung nachhaltiger Energiesysteme in Gebäuden. Mithilfe eines präzisen LiDAR-Scans ermöglicht autarc eine schnelle und zuverlässige Heizlastberechnung sowie die Erkennung vorhandener Heizkörper. Für die PV-Planung setzt autarc u.a. auf Drohnen-gestützte Photogrammetrie.