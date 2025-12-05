Küchen- und Badarmaturen sind Elemente jeder Wohnung, die tägliche Anforderungen von uns allen zu erfüllen haben. Jeden Tag begleiten sie uns bei den kleinen, aber essenziellen Ritualen – vom morgendlichen Händewaschen bis zum abendlichen Kochen. Dabei sollten sie leicht zu bedienen und ästhetisch ansprechend sein, denn sie sind nicht nur funktionale Werkzeuge, sondern prägende Elemente eines Raumes. "Echte Erwartungen erfüllen" ist der Slogan von HERZ Feinarmaturen, die in dem modernen Entwicklungs- und Produktionszentrum in St. Martin bei Littai, Slowenien, hergestellt werden. Qualität, Effizienz und Ästhetik kombiniert mit jahrelanger Erfahrung führten zum internationalen Erfolg der HERZ Feinarmaturen.

Von der Monarchie in die ganze Welt

HERZ bietet bereits seit den Zeiten von Gebauer & Lehrner Küchen- und Badarmaturen. Damals in der Monarchie hatte fast jede Stadtverwaltung ihre eigenen Armaturenmodelle, so dass rund 60 verschiedene Auslaufhähne bei Gebauer & Lehrner erzeugt wurden. Mit den verschiedenen Dimensionen waren es in etwa 300 unterschiedliche Hähne. Nach der Neuorientierung von Gebauer & Lehrner sowie der Spezialisierung auf Heizungsarmaturen in den 50er Jahren blieben die Feinarmaturen unbeachtet. Doch was einmal im Blut liegt, bekommt man schwer heraus.

Unitas & Kovina werden zu HERZ d.o.o.

Im Jahr 2004 übernahm HERZ die beiden traditionsreichen slowenischen Unternehmen: UNITAS ARMATURE, seit 1933 bekannt für hochwertige Feinarmaturen, und KOVINA, das seit 1951 mit innovativer Technologie die Standards der Branche prägte. Durch diesen Schritt rückt HERZ die Feinarmaturen wieder in den Fokus. Die Verbindung aus langjähriger Expertise und modernster Technologie ermöglichte es, die Tradition anspruchsvoller Sanitärlösungen neu zu beleben und weiterzuentwickeln - die Marke HERZ entstand. Seither sind HERZ Feinarmaturen in 75 Länder auf der ganzen Welt vertreten und überzeugen mit europäischer HERZ Qualität und österreichischem Design.

Effizienz aus eigener Hand

HERZ d.o.o. deckt alle Produktionsphasen von Feinarmaturen in der firmeneigenen, modernen Produktionsstätte in St. Martin bei Littai vollständig ab. Von Schmiede über die mechanische Bearbeitung bis zur Oberflächenbehandlung und Montage – jedes Detail entsteht vor Ort.

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen gezielt in die Automatisierung investiert, um Prozesse effizienter zu gestalten und herausragende Ergebnisse zu erzielen. Der Blick bleibt dabei stets nach vorne gerichtet: Für 2025 plant HERZ d.o.o. weitere Investitionen, insbesondere im Schleif- und Polierprozess, um Produktivität und Präzision auf ein neues Niveau zu heben.

Diese kontinuierliche Weiterentwicklung unterstreicht den Anspruch von HERZ d.o.o., als verlässlicher Partner höchste Standards in der Produktion zu erfüllen.

Zertifizierte Qualität & effiziente Verarbeitung

Alle Materialien und Komponenten der HERZ Feinarmaturen erfüllen strengste europäische Vorgaben für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Die Produktion erfolgt zudem unter Einhaltung der anspruchsvollen EU-Umweltstandards.

Gefertigt werden die Feinarmaturen entweder durch Gießen, Schmieden oder aus Messingstangen. Nach präziser mechanischer Bearbeitung und sorgfältigem Schleifen sowie Polieren erhalten sie eine langlebige galvanische Beschichtung: Zunächst 8–12 Mikrometer Nickel, gefolgt von 0,2–0,4 Mikrometer Chrom. Dieses Verfahren schützt nicht nur die Feinarmaturen, sondern verleiht ihnen auch ihren charakteristischen Glanz. Ein Qualitätsversprechen, das spürbar und sichtbar ist.

Wassersparelemente für einen effizienten Wasserverbrauch

Auch im Bereich Wasserverbrauch zeichnen sich HERZ Feinarmaturen durch bewussten und effizienten Umgang mit Wasser und Energie aus. In allen aktuellen Serien sind standardmäßig Wassersparelemente eingebaut. Diese Feinarmaturen garantieren einen sparsamen Wasserverbrauch, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen.

Design aus Wien

Auch im Bezug auf das Design kann man HERZ Feinarmaturen nicht das Wasser reichen. "Die Strategie ist nicht andere zu kopieren, sondern authentisch zu sein und die Produkte an die Geschichte der Marke anzupassen." sagt Christoph Pauschitz, Geschäftsführer und Eigentümer der GP designpartners GmbH. Für HERZ Feinarmaturen hat GP die Serien Elite, Zen und Lino designt. "Feinarmaturen müssen zeitlos sein, den aktuellen Trend aufnehmen, aber dennoch mit allen Trends können. Wir achten beim Designen auf die Balance zwischen Innovation und Akzeptanz. Modern und zukunftsorientiert, aber dennoch vertraut." fügt Christoph Pauschitz hinzu. Abgesehen von der Ästhetik, hat das Design auch die Aufgabe dem Endkonsumenten die Qualität und somit auch das Vertrauen an die Marke zu vermitteln. "HERZ produziert qualitative Armaturen, für den Endkonsumenten ist die Technik aber nicht spürbar, für den Installateur sehr wohl. Diese Aufgabe erfüllen wir durch Proportionen und Gewicht. Auch hier ist eine Balance zwischen Funktion und Design zu halten." sagt Christoph Pauschitz.

Von Hotelanlagen bis hin zu Privatpersonen

HERZ exportiert seine Feinarmaturen quer über den Globus. Zuletzt wurden in Lettland eine Hotelanlage und ein Einkaufszentrum mit den Feinarmaturen von HERZ ausgestattet. Von Krankenhäusern und Hotelanlagen bis hin zu Privatpersonen entscheiden sich für HERZ Feinarmaturen aufgrund der Qualität und der 10-Jahre-Garantie.

In Österreich exklusive bei UNISAN

In Österreich sind HERZ Feinarmaturen exklusiv bei UNISAN in Graz vertreten. "Wir bekommen absolut positive Rückmeldungen, sowohl von unseren Kunden als auch von Servicemonteuren." sagt Ing. Anton Berger, Geschäftsführer von UNISAN GmbH. "HERZ hat Tradition – diesen Namen muss man nicht erklären. Jeder kennt HERZ und das ist schon ein Grundvertrauen dem Namen gegenüber." fügt Ing. Anton Berger hinzu.

Vom Design und Technik ist er überzeugt: "Die Produkte sind zeitlos und spiegeln in jeder Hinsicht den Stand der Technik. Wenn man HERZ Feinarmaturen anfasst, dann spürt man etwas, das man bei anderen Herstellern vermisst. Es ist hier definitiv „Material“ vorhanden, die Armatur hat Masse und auch Klasse und das fühlt sich gut an. HERZ als Partner arbeitet auch unsere Anregungen ins Sortiment ein und so haben wir die einzigartige Möglichkeit kurzfristig auf Änderungen am Markt zu reagieren."

Zuletzt möchte er noch folgendes mit unseren HERZ News Lesern teilen: "Vertrauen Sie auf diese Armaturen – mit 10-Jahre-Garantie. Sicherheit ist heute absolut wichtig und fühlt sich gut an. Die Ersatzteilgarantie trägt hier auch noch beruhigend bei und das Preis-Leistungsverhältnis wird Sie endgültig überzeugen. Der morgentliche Blick auf das HERZ-Emblem bringt gute Stimmung in den Tag und auch ins Bad!"

