Ob im Neubau, bei Kern- oder Badsanierungen, Montageerleichterungen sind überall gefragt. Die gilt insbesondere vor dem Hintergrund des real existierenden Fachkräftemangel.

Die in Europa nach den geltenden Standards gefertigten Rohre, sind im Trinkwassersystem ultraPRESS über alle Dimensionen von 16 bis 63 mm DVGW geprüft.

In den Nennweiten 16 bis 32 mm, bietet KAN-therm seinen Kunden diese Rohre über eine große Bandbreite in vorgedämmter Form an.

Zum Schutz der Dämmschicht und zur Unfallvermeidung im Baustellenverkehr, ist die Rohrdämmung an ihrer Oberfläche mit einem robusten, festverbundenen roten Folienmantel ausgestatten.