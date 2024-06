„Wir sind stolz darauf, dass Hargassner seinen Ursprung in Hackschnitzelheizungen hat. Der allererste Heizkessel, der 1984 an die Innviertler Landwirtsfamilie Schaller verkauft wurde, ist heute am Firmensitz in der Energy World öffentlich ausgestellt. Unsere Eco-HK Heizungen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und Entwicklung“, so Geschäftsführer Anton Hargassner jun.

Kraftvoll und modern

Auch wenn bereits 1998 erste Pelletheizkessel und 2011 dann die Stückholzkessel folgten, sind die automatischen Eco Hackschnitzel-Anlagen heute hochmoderne, smart gesteuerte Heizungen für den Leistungsbereich von 20 bis 2500 kW. Bei Kessel bis 330 kW liegen nebeneinander stufig abgesetzte Drehroste, die unabhängig voneinander bewegt werden können. Das ermöglicht das komfortable Verheizen von Hackgut in verschiedensten Qualitäten, aber auch von Pellets oder Agrarbrennstoffe wie Miscanthus.

Die Hackgutkessel der Eco-HK-Reihe sind die richtige Wahl für mittleren bis höheren Heizbedarf. In Reihe geschaltet bringen sie eine Leistung von bis zu 2 MW. Heute bietet die Eco-Regelung eine ausgeklügelte Wärmeverteilung und automatische Anpassung an die Witterung. Mit Fernbedienung oder App kann man auch von unterwegs die Heizung steuern und natürlich ist eine Anbindung an Smart-Home Lösungen vorgesehen.

Kostengünstig und energiesparend

Die Heiztechnik ist ausgestattet mit effektiven Extras, um bei größerem Energiebedarf kostengünstig Wärme zu erzeugen. Viele optimierte Details stehen im Dienst der Energieeinsparung wie das Zündelement und der hohe Wirkungsgrad der Raumaustragung. Beim Eco-HK setzt Hargassner energieeffiziente EC-Saugzugventilatoren ein. Der entscheidende Vorteil dieser GreenTech Technologie liegt in der elektrischen Drehzahlregelung, die bis zu 80 % weniger Strom verbraucht.

Die Eco-Reihe bietet noch mehr wie die eigenständige Glutbettüberwachung, vollschamottierte Brennkammer, Lambdasonden-Regelung oder eine integrierte bedienerfreundliche Touch-Steuerung. Optional sind auch Partikelabscheider Multizyklon und eCleaner eingebaut. Diese funktionieren nach elektrostatischem Prinzip und reinigen das Rauchgas auf besonders niedrige Emissionswerte.

