Nachhaltige Wärme aus nur einer Quelle: Die BLW Mono.1 von BRÖTJE mit natürlichem Kältemittel kann auch in vielen Altbauten den gesamten Heizbedarf decken. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Innovativer Look, progressives Innenleben: In der BRÖTJE Luft-Wasser-Wärmepumpe der neuen Generation fließt als Kältemittel R290, ein natürlich vorkommendes Gas. Die BLW Mono.1 vereint dabei klimafreundliche Technik mit besonders starker Leistung. Bei 70 °C Vorlauftemperatur beheizt sie sowohl Gebäude im Bestand als auch im Neubau im Alleingang.

Viele Bestandsobjekte müssen im Zusammenhang mit der Wärmewende heizungstechnisch umgerüstet werden, wenige sind gut gedämmt und viele haben keine Fußbodenheizung. Die BLW Mono.1 ermöglicht den direkten Sprung von der alten Heizwerttherme zur unabhängig arbeitenden Luft-Wasser-Wärmepumpe. Mit 70 °C Vorlauftemperatur stellt das BRÖTJE Premium-Modell einen umweltfreundlichen Heizkomfort sicher und lässt sich auch in vielen älteren Gebäuden als alleiniger Wärmeerzeuger betreiben.

Klimaschonendes und förderfähiges Kältemittel R290

Als Kältemittel kommt R290 zum Einsatz, ein natürliches und preiswertes Gas. Mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von unter 3 ist es um ein Vielfaches klimaschonender als herkömmliche Alternativen und zukunftssicher im Hinblick auf Förderprogramme. Durch die Monoblock-Bauweise können auch Fachhandwerker ohne Kälteschein die Installation vornehmen.

Die Außeneinheit in modernem Anthrazit misst 1289 x 875 x 624 mm (B/H/T) in den Leistungsstufen 6 und 9 kW, wobei sie ihre Leistung modulieren kann. Dank neuartiger Technologien und einer schalloptimierten Bauweise läuft das Gerät sehr leise. Intelligentes Design und praktisches Zubehör erleichtern die Montage. Flexible Vor- und Rücklaufleitungen lassen sich zur Wandaufstellung nach hinten führen. Für eine freie Platzierung im Garten können sie bodenseitig ausgerichtet werden, der Geräterücken lässt sich zusätzlich mit einem dezenten Abdeckungsgitter versehen. Die kompakte Inneneinheit mit 450 x 790 x 408 mm (B/H/T) sowie die Fernsteuerung IDA bieten Zugriff auf das systemübergreifende BRÖTJE Regelungssystem IWR.

Version BLW Mono-P.1 mit integriertem Trennpufferspeicher

Die Version BLW Mono-P.1 bietet zudem einen integrierten Trennpufferspeicher, der ideal auf die Wärmepumpe abgestimmt ist und für eine einfache Planung, hohe Betriebssicherheit und geringen Platzbedarf sorgt. So stehen für das Aufstellen der Inneneinheit bei niedrigen Kellerdecken oder geringer Dachbodenhöhe verschiedene Zubehörteile wie Bodensockel zur Verfügung.

Die Premium-Wärmepumpe eignet sich auch zum Einbau in Hybrid-Anlagen mit kostenoptimierter Umschaltung, zum Beispiel in Kombination mit WBS Gas-Brennwertelement, Solaranlage, Power-to-Heat-System und Pufferspeicher.

Produktschulungen und Zertifizierungen für das Fachhandwerk zum Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645 sind im bundesweiten BRÖTJE Trainings-Netzwerk buchbar.