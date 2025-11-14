Eleganter und schmaler, so kommen die neuen Profile für 6 – 10 mm starkes Glas daher.

Da bei den neuen Profilen die Scheibe der Seitenwand auf dem äussersten Rand der Badewanne steht, wurde auch das Wandprofil abgeändert. Somit wird dem Kunden garantiert, dass das Wandprofil nicht in den Duschbereich hineinragt. Optisch ähnelt es dem neuen Profil und wirkt harmonisch.

Durch Maßanfertigungen können Duschkabinen optimal in ein Badezimmer integriert werden. Auch für Badewannenaufsätze ist dies möglich. Mit Hilfe einer individuellen Anpassung sind Kunden bei der Gestaltung Ihres Bades nahezu keine Grenzen gesetzt.

Durch Einzelanfertigungen kann die oft begrenzte Fläche im Bad effektiv genutzt werden, ohne Abstriche in der optischen Gestaltung zu machen.

Radaway Duschkabinen verwendet nur hochwertige Materialien. Die EasyClean-Beschichtung ist obligatorisch und ein Austausch der Griffe ist, je nach Modell, fast immer möglich und im Sondermaß inklusive – bei Radaway finden Sie passende, maßgefertigte Lösungen bei nur 10 Werktagen Lieferzeit (in Ausnahmefällen bis zu 15 Werktagen). Made in Europe.