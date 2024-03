Ab April 2024 startet das neue Stand by Me - Certified Partner Trainingsprogramm „Level Up“ von Daikin mit einer Qualifizierung zum richtigen Umgang mit dem natürlichen Kältemittel R-290. © Daikin

Ab April 2024 startet das neue Stufenprogramm „Level Up“ von Daikin. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Trainingsprogramms qualifizieren sich Fachhandwerker1 für die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur der neuen Daikin Altherma 4 Wärmepumpen mit R-290. Im Mittelpunkt der Fortbildung stehen Professionalität, Qualität und Sicherheit im Umgang mit dem natürlichen Kältemittel Propan.

Mit dem Stufenprogramm „Level Up“ bietet Daikin ein neues Qualifizierungsangebot im Rahmen seines Stand by Me - Certified Partner Programms an, das das Fachhandwerk auf die Einführung der Daikin Altherma 4 Wärmepumpen mit R-290 vorbereitet. Das neue Trainingsprogramm besteht aus zwei Teilen: Ab April 2024 beginnen die 45-minütigen Online-Trainings zu den Themen Lagerung, Transport und Installation sowie zu Wartung, Reparatur und Entsorgung von Wärmepumpen mit R-290. Ab Juli 2024 finden zudem Präsenzveranstaltungen in den verschiedenen Schulungszentren von Daikin in Deutschland statt, die auf die Online-Trainings aufbauen und das dort gesammelte Wissen weiter intensivieren.

Mit „Level Up“ zum Daikin Wärmepumpen-Experten

Als zertifizierter „Daikin Stand by Me - Certified Partner“ können sich Installateure ihren Endkunden gegenüber als qualifizierte Fachleute für die Installation von Daikin Wärmepumpen ausweisen. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Fachhandwerker an die Technologien von Daikin - und speziell an die neuen Daikin Altherma 4 Wärmepumpen - heranzuführen, um das Know-how in den Handwerksunternehmen auszubauen und weiterzuentwickeln“, betont Michael Spork, Deputy General Manager Heating Sales bei Daikin Airconditioning Germany.

Neben den Schulungen zur neuen Daikin Altherma 4 Serie mit R-290 bietet das Stufenprogramm „Level Up“ Fachhandwerkern zudem die Möglichkeit, sich auch zu anderen Heizungslösungen sowie zu allen Klimaanwendungen von Daikin fit zu machen - sowohl für Wohn- als auch Nichtwohngebäude. Diese Schulungen starten online und in Präsenz ebenfalls ab April 2024.

Offen für alle

Die Teilnahme am Trainingsprogramm „Level Up“ steht allen Installateuren offen. Als Voraussetzung für die Anmeldung wird eine Daikin ID-Nummer benötigt, für die sich jeder Fachhandwerker unter www.sbm-cp.daikin.eu/de-de registrieren kann. Dort sind auch weitere Informationen zum „Level Up Trainingsprogramm“ zu finden.

1 Es sind stets Personen jeden Geschlechts gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.