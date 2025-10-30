Dornbracht optimiert seinen Service für das Handwerk: Der Armaturenhersteller hat seine technischen Dokumente umfassend überarbeitet und digitalisiert. Copyright: Dornbracht

Der Armaturenhersteller Dornbracht hat seine technischen Dokumente umfassend überarbeitet und digitalisiert: Ab sofort stellt das Unternehmen für komplexe Hauptartikel eigene Reparaturanleitungen bereit. Darüber hinaus wurden die Pflegehinweise digitalisiert und die Montage- sowie Planungsanleitungen übersichtlicher strukturiert. Alle technischen Dokumente stehen unter www.dornbracht.com auf den jeweiligen Produktseiten zum Download bereit.

Neuer Service: separate Reparaturanleitungen für Hauptartikel

Ein echtes Plus für die Wartung: Für komplexe Hauptartikel stellt Dornbracht künftig eigene Reparaturanleitungen bereit. Diese waren bisher in den Montageanleitungen integriert. So haben Installateurinnen und Installateure schnellen Zugriff auf genau die Information, die sie im Servicefall benötigen. Besonders praktisch: Ersatzteilen liegt künftig ein QR-Code bei. Dieser führt direkt zur passenden Reparaturanleitung auf der Dornbracht-Website.

Sichtbarer und nachhaltiger: die neuen Pflegehinweise

Im Zuge der Überarbeitung der technischen Dokumente hat Dornbracht auch die Pflegehinweise neu aufgesetzt. Statt als beiliegendes Papier, das oft unbemerkt entsorgt wird, ergänzt ein hochwertiger Anhänger künftig die Armatur. Auf der Rückseite: ein QR-Code, der zu den übersichtlich gestalteten Online-Pflegehinweisen führt. „Mit dem neuen Format schonen wir Ressourcen und stellen sicher, dass wichtige Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt Helga Fuchs, Leiterin Dokumentation und Produktdaten bei Dornbracht.

Alle technischen Dokumente auf einen Blick

Ob Montage-, Planungs-, Reparatur- oder Pflegeanleitung – alle technischen Dokumente finden Sie jederzeit online auf der jeweiligen Produkt-Detailseite unter www.dornbracht.com.