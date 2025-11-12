Wenn Praktikabilität bei der Installation, Zuverlässigkeit und ästhetische Wirkung vereint werden müssen, sind die Unterputz- Wasserabsperrkugelhähne der Serie K4 von TECO die ideale Lösung – entwickelt sowohl für die Anforderungen der Installateure als auch der Endnutzer.

DVGW-zertifiziert, vereinen diese Kugelhähne elegantes Design, einfache Installation und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Technopolymer-Kugel mit Blockierschutz

Die K4-Kugelhähne sind mit einer Absperreinheit mit Technopolymer-Kugel mit Blockierschutz „Soft Turn“ und vollem Durchgang ausgestattet – entwickelt, um über lange Zeit eine flüssige Bedienung und konstante Leistung zu gewährleisten:

auch nach längeren Inaktivitätsphasen leicht zu betätigen;

Durchflussmengen gemäß EN 806-2;

hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor;

keine Wasserstagnation gemäß DVGW W570;

Top Entry: von oben herausnehmbares Modul für eine schnelle und sichere Wartung.

Drei Versionen für jede Anforderung

Die Serie umfasst drei Versionen:

K4.0: Einbaukit mit doppelter Absperrfunktion;

K4.1: Einzelabsperrung mit U-förmigem Zu- und Ablauf;

K4E: motorisierbarer Kugelhahn, kombinierbar mit dem elektrischen Stellantrieb E100 und integrierbar in Smart-Home-Systeme.

Schnelle Installation, sauberes Ergebnis

Für eine besonders einfache Installation werden die Kugelhähne der Serie K4 in vormontierten Sandwich-Boxen geliefert.

Die Anschlüsse sind gewindeabhängig und/oder FASTEC® – das TECO-System für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen (der K4E-Kugelhahn ist ausschließlich mit FASTEC®-Verbindung erhältlich).

Elegantes Design für sichtbare Installationen

Das einzige von außen sichtbare Element ist die elegante, wandbündige Abdeckblende, erhältlich in vier Ausführungen: Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz verchromt, Silberfarben.

So lässt sich der Kugelhahn perfekt in jeden Einrichtungsstil integrieren und eignet sich ideal auch für sichtbare Installationen in allen Wohnbereichen.

Serie K4 von TECO: die Wahl für alle, die robuste, einfach zu installierende und ästhetisch ansprechende Unterputz-Kugelhähne suchen, deren Leistung über die Zeit konstant bleibt.

Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.