Gute Nachrichten für Allergiker: Mithilfe feinporiger Filter fangen die Lossnay Systeme Pollen und Staub zuverlässig ab. Beim zentralen System Lossnay VL-250/350/500 lässt sich außerdem ein Feinstaub- und auf Wunsch auch ein NO2-Filter direkt in den Zuluftstrom integrieren. Abbildung: Mitsubishi Electric

Perfekt zum Nachrüsten: Dezentrale Lösung für einzelne Räume

Komfortable Lösung: Zentrales System für das ganze Haus

Voller Vorteile: Inklusive Wärmerückgewinnung und Filter

Gebäudehüllen werden dichter, die Dämmung immer besser. Um eine effiziente Frischluftzufuhr ohne nennenswerten Energieverlust zu gewährleisten, ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung unerlässlich. Mit den neuen Lossnay Lüftungssystemen bringt Mitsubishi Electric eine clevere Lösung für Neubau und Bestandsgebäude auf den Markt, die Räume automatisch mit Frischluft versorgt. Erhältlich sind die Lossnay Lüftungssysteme als dezentrale und zentrale Lösung, mit der sich sowohl einzelne Räume als auch ganze Häuser ausstatten lassen. Und das optisch besonders ansprechend: So wurde der CO 2 -Sensor der zentralen Lösung jüngst mit dem Reddot-Preis 2025 ausgezeichnet.

Frischluft für alle – ganz ohne Wärmeverlust

Bis zu 20 Stunden pro Tag verbringen Menschen in geschlossenen Räumen, weshalb die Raumluftqualität immer wichtiger wird. Um diese dauerhaft auf einem hohen Niveau zu halten, stellen die neuen Lossnay Modelle aus dem Hause Mitsubishi Electric eine optimale Lösung dar. Ob als dezentrales System (VL-80) in einzelnen Räumen oder zentral (VL-250/350/500) als gebäudeumfassende Lösung – Lossnay bringt die nötige Frischluft ins Innere und erfüllt damit auch das vom Gebäudeenergiegesetz vorgeschriebene Lüftungskonzept für Neubauten und sanierte Altbauten. Serienmäßig mit einer effizienten Wärmerückgewinnung ausgestattet, entziehen die Systeme der Abluft kostbare Heizenergie und übertragen sie auf die Frischluft. Dank der beiden Möglichkeiten – zentral und dezentral – lassen sich mit Lossnay die Vorzüge einer kontrollierten Wohnraumlüftung in nahezu jedem Szenario realisieren.

Dezentrale Lösung – Ideal für einzelne Räume

Während bei einem optimal wärmegedämmten, weitestgehend luftdichten Neubau eine zentrale Lüftungsanlage von Anfang an mit eingeplant werden kann, spielt die dezentrale Lösung ihre Stärken vor allem in Bestandsgebäuden aus. Dank einfacher Montage lassen sich die kompakten Lossnay VL-80 Geräte ohne großen Aufwand auch schrittweise in einzelnen Räumen nachrüsten. Mit einem geringen Schalldruckpegel von 25 dB sorgen sie besonders leise für Frischluft, sodass sie auch für Kinder- und Schlafzimmer eine gute Wahl sind. Optional lassen sich Grob- oder Feinstaubfilter integrieren – für saubere Luft in den Räumen.

zentrale Lösung – ein System fürs ganze Haus

Die zentralen Lüftungssysteme Lossnay VL-250/350/500 können in jedem Wohnbereich passend eingesetzt werden. Während die Steuereinheit meist im Hauswirtschafts- bzw. Technikraum oder Keller Platz findet, erfolgt die Verteilung der Frischluft über ein platzsparendes Rohrverteilungssystem. Auf Wunsch lässt sich zudem ein Feinstaubfilter direkt in den Zuluftstrom integrieren, wodurch sich ein reizärmeres Umfeld für allergiesensible Menschen schaffen lässt. Neben funktionellen Vorzügen, weiß Lossnay auch optisch zu punkten: So wurde der Lossnay CO 2 Sensor jüngst mit dem Reddot-Design 2025 ausgezeichnet. Die Begründung der Jury lautete: „Der Lossnay CO₂ Sensor gefällt durch seine zurückhaltende Gestaltung, die bis ins Detail durchdacht wurde.“ Mehr dazu finden Interessierte unter www.red-dot.org/de/project/lossnay-co2-sensor-80843

Wärmepumpe und Lossnay – ein perfektes Duo

Ist ein nachhaltiges Wohlfühlklima gewünscht, ist die Kombination aus Lossnay Lüftungssystemen und Wärmepumpen ideal. Während die Wärmepumpe dafür sorgt, dass Wärme effizient erzeugt wird, senkt die Lüftungsanlage mithilfe ihrer Wärmerückgewinnung den Bedarf an externer Energie zusätzlich. Denn die aus der Abluft zurückgewonnene Energie verbleibt im Gebäude, sodass weniger Energie ins Gebäude eingebracht werden muss und die Wärmepumpe weniger elektrische Energie benötigt.

Förderung von bis zu 20 %

Ob zentrales oder dezentrales System: Wer sich für ein Lossnay Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung entscheidet, profitiert von der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Dabei können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 20 % der Investitionskosten als direkter Zuschuss vom Staat bei der Anschaffung berücksichtigt werden. Detaillierte Informationen zu den neuen Lossnay Lüftungssystemen stehen im neuen Katalog zur Verfügung.