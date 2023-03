Mit seiner Maxime „reduce – re-use – recycle“ war der Hansgrohe Messestand in der Frankfurter Festhalle ein „Place-to-be“ (angesagter Ort) für die Besucherinnen und Besucher der ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft. Auf 2.000 Quadratmetern präsentierte die Hansgrohe Group Innovationen ihrer Marken AXOR und hansgrohe und stellte ganzheitliche Raumkonzepte vor. Ein Publikumsmagnet (Foto rechts) war Hansgrohe’s „Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture“ – die Konzeptstudie eines Badezimmers mit einem um 90 Prozent reduzierten Wasser- und Energieverbrauch und damit auch 90 Prozent weniger CO2-Emissionen. Copyright: Hansgrohe SE

„Unser Messeauftritt auf der diesjährigen ISH war nach der pandemiebedingten Pause einfach fantastisch“, so das Fazit von Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe SE. Während der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft vom 13. bis 17. März 2023 hieß der Schiltacher Sanitärhersteller nach eigener Schätzung mehr als 59.000 Gäste in der Frankfurter Festhalle willkommen. Auf 2.000 Quadratmetern präsentierte die Hansgrohe Group Innovationen ihrer Marken AXOR und hansgrohe und stellte ganzheitliche Raumkonzepte vor. Ein Publikumsmagnet war Hansgrohe’s „Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture“ – die Konzeptstudie eines Badezimmers mit einem um 90 Prozent reduzierten Wasser- und Energieverbrauch und damit auch 90 Prozent weniger CO 2 -Emissionen.

Persönliche Gespräche, Produktinnovationen, Prominenz und Partystimmung

Die Besucherinnen und Besucher aber auch das gesamte Hansgrohe Messeteam waren begeistert, sich endlich wieder persönlich zu begegnen und auszutauschen. Die Aufbruchstimmung spiegelte sich insbesondere durch das Hansgrohe Messe-Motto wider – ,Celebrate Change‘. Das Unternehmen zelebrierte auf dem Messestand die Zeit des Wandels und präsentierte erstmals in seiner Geschichte unter der Premiummarke hansgrohe ein um Sanitärkeramik und Badezimmermöbel erweitertes Produktportfolio. Die Frankfurter Messegesellschaft zählte während der fünf Messetage insgesamt 154.000 Besucher. So nutzen auch Tausende von ihnen ausgiebig die Gelegenheit bei der Hansgrohe Group in der Frankfurter Festhalle, die neuen Produkte direkt vor Ort zu erkunden. Parallel zu den Rundgängen auf dem Messestand gab es zahlreiche Events für Sanitärprofis aber auch Journalisten. 640 Gäste des Hansgrohe Kundenclubs waren an zwei Tage geladen, um das 30-jährige Bestehen des Hansgrohe iClubs zu feiern. Bei einem Frühstück und einem Lunch erfuhren sie in exklusivem Rahmen mehr über die Sortimentserweiterungen. Ausgelassene Stimmung herrschte bei zwei abendlichen Standpartys mit Live-Musik. Im Rahmen eines Pressegesprächs, der „Green Hour“, informierten sich ausgewählte Journalisten zu der Nachhaltigkeitsstrategie von Hansgrohe. Die Marke AXOR organisierte ein exklusives Event für Architekten, Planer und Medienvertreter in der „Roomers“ Bar in Frankfurt. Ein besonderes Highlight war der Hansgrohe Messestand auch für prominente Designpartner des Unternehmens. So mischten sich der französische Designstar Philippe Starck und Jay Osgerby vom Londoner Designduo Barber & Osgerby unter die Besucher.

Zwei Sonderzüge voller Hansgrohe Teamgeist

Nicht nur Tausende Profis aus der Sanitärbranche statteten dem Hansgrohe Stand einen Besuch ab. Auch 1.200 Hansgrohe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensstandorte in Offenburg und Schiltach nutzten am Freitag, 17. März 2023, die Gelegenheit, mit zwei von Hansgrohe organisierten Sonderzügen nach Frankfurt auf die ISH zu fahren. Seit 1989 bietet Hansgrohe seinen Mitarbeitenden am letzten Messetag die Möglichkeit, den eigenen Messestand in Frankfurt mit dem legendären Hansgrohe ISH-Sonderzug zu besuchen. Die Atmosphäre ist immer außergewöhnlich, denn hier treffen sich Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Abteilungen und Bereichen. „Die positive Resonanz bei unseren Kunden und der Enthusiasmus des gesamten Hansgrohe Teams nach diesen fünf Messetagen ist für uns alle eine große Motivation“, resümiert CEO Hans Jürgen Kalmbach, „für den unermüdlichen Einsatz und das unglaubliche Engagement aller Beteiligten vor, während und nach der ISH bedanke ich mich bei allen – auch im Namen des gesamten Vorstands.“