QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene
Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.
Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.
04.09.2026
Arbeitszeitwünsche 2025: 3,8 Millionen Erwerbstätige wollten weniger und 1,5 Millionen wollten mehr arbeiten
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Quelle: destatis.de
08.09.2026
Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2026: 6,5 % mehr Strom aus erneuerbaren Energien
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Quelle: destatis.de
09.09.2026
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im August 2026: +0,6 % zum Vormonat
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Quelle: destatis.de