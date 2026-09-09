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09.09.2026  Pressemeldung Alle News von QUERSCHIESSER

QUERSCHIESSER: Neues aus der Fachschiene

Der August-Newsletter der Querschiesser Unternehmensberatung ist verfügbar.

Inhalte der aktuellen Ausgabe sind (1) die Konjunktur im SHK-Handwerk , (2) Nachfrage Sanitär & Heizung (3) Kapazitätsauslastung, (4) Auftragsreichweite (4) Montagekapazitäten.

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04.09.2026

Arbeitszeitwünsche 2025: 3,8 Millionen Erwerbstätige wollten weniger und 1,5 Millionen wollten mehr arbeiten
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08.09.2026

Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2026: 6,5 % mehr Strom aus erneuerbaren Energien
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09.09.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im August 2026: +0,6 % zum Vormonat
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