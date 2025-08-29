Rundduschen, auch als Viertelkreis-Duschen bezeichnet, sind eine beliebte Wahl für Badezimmer mit begrenztem Platzangebot. Sie haben eine abgerundete Form und passen perfekt in Ecken, um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen.

Bei Radaway Duschkabinen finden Sie verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Türsystemen (Schiebe- und Pendeltüren), die serienabhängig auch in bald 9 Farben.

Fällt die Wahl auf eine Runddusche ist es wichtig, die Größe des verfügbaren Raums, die Bedürfnisse des Benutzers und das Design des Badezimmers zu berücksichtigen. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es eine gemütliche und einladende Atmosphäre schafft und aufgrund der abgerundete Form leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass sie aufgrund der Größe nicht für große Personen geeignet ist.