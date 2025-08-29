29.08.2025  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

RADAWAY: Jetzt geht es rund - Die Runddusche

Rundduschen, auch als Viertelkreis-Duschen bezeichnet, sind eine beliebte Wahl für Badezimmer mit begrenztem Platzangebot. Sie haben eine abgerundete Form und passen perfekt in Ecken, um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen.

Bei Radaway Duschkabinen finden Sie verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Türsystemen (Schiebe- und Pendeltüren), die serienabhängig auch in bald 9 Farben.

Fällt die Wahl auf eine Runddusche ist es wichtig, die Größe des verfügbaren Raums, die Bedürfnisse des Benutzers und das Design des Badezimmers zu berücksichtigen. Der Vorteil dieses Modells ist, dass es eine gemütliche und einladende Atmosphäre schafft und aufgrund der abgerundete Form leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass sie aufgrund der Größe nicht für große Personen geeignet ist.

RADAWAY GmbH
RADAWAY GmbH
Moriz-Seeler-Straße 5
12489 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 63927171
www.puk-duschkabinen.de
Anzeigen
repaBAD GmbH
KWC Aquarotter GmbH
Duka AG
BOACRAFT Deutschland GmbH
SANHA GmbH & Co. KG

DESTATIS:

22.08.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.08.2025

Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung