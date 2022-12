Hauptquelle dieser Geräusche ist zumeist der Ventilator, aber auch der Motor, Kompressoren, Klappen oder die strömende Luft selbst. Maßnahmen werden beispielsweise zum Schallschutz am Arbeitsplatz und zum Immissionsschutz in der Nachbarschaft erforderlich. Neben der Schalldämpfung in der Anlage selbst kommen als Sekundärmaßnahmen häufig Schalldämpfer und schalldämmende Ummantelungen infrage.

Die VDI 2081 Blatt 2 unterstützt die Anwendung von Blatt 1 durch Beispiele. Sie berücksichtigt aktuelle Raumklimasysteme nach VDI 3804. Für ein Zuluftleitungsnetz sind sämtliche Berechnungsgänge in tabellarischer Form inklusive Erläuterungen zu jedem Leitungsstück aufgeführt.

Die Richtlinie VDI 2081 Blatt 2 „Raumlufttechnik – Geräuscherzeugung und Lärmminderung – Beispiele“ ist im Oktober 2022 erschienen. Sie kann für 99,80 EUR beim Beuth Verlag (Tel.: +49 30 2601-2260) bestellt werden. VDI-Mitglieder erhalten einen Preisnachlass von 10 Prozent auf alle VDI-Richtlinien.