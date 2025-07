Die „15-Minuten-Stadt“ verspricht Anwohnern, dass sie Wege des täglichen Lebens und Bedarfs innerhalb dieser Zeitgrenze zurücklegen können. Doch dafür muss das Verkehrsnetz umgestaltet werden. Perfekt geeignet für eine fahrradfreundliche Verkehrsplanung ist das patentierte VeloComfort®-Fördersystem der Schraeder Metallverarbeitung aus Kamen.

Mit VeloComfort® ist der mühevolle Transport von Fahrrädern und E-Bikes über mehrere Stufen oder Etagen problemlos ermöglicht. Ob zu unter- oder oberirdischen Gleisen, in Parkhäuser oder Garagen – dieser Problemlöser sorgt für eine bequeme und effiziente Beförderung ohne große Anstrengung. Die besonders robusten, flexiblen und wartungsarmen Systeme sind modular aufgebaut. Sie umfassen drei Varianten, die sich drinnen wie draußen für alle Streckenlängen einsetzen lassen.

Das VeloComfort® Transportband auf Kevlar-Basis führt durch einen doppelseitigen Kanal aus Aluminium. Der Antrieb läuft mit Elektromotor und wird durch einen integrierten Sensor aktiviert. Erhältlich in zwei Modellen, ermöglicht das Förderband den Transport von Fahrrädern mit Reifenbreiten bis zu 60 mm oder bis zu 130 mm und kann an Treppen mit Neigungswinkel bis 35° installiert werden. Die VeloComfort® Bürstenschiene erleichtert den Abwärtstransport. Diese Abwärtsrinne ist beidseitig mit Bürstenleisten und einer Mulde versehen. Sie bremst das Fahrrad, egal wie schwer, auf das gewünschte Tempo ab. Die Bürstenschiene kann mit einem Wandabstand von mindestens 35 cm an Treppen jeglicher Neigung montiert werden. Die Edelstahl-Fahrradschiene mit U-Profil ist für beidseitigen Fahrradtransport auf- und abwärts geeignet. Hier muss das Rad mit Körperkraft bewegt werden, ein werksseitiger Antirutschbelag sorgt für den nötigen Grip.

Neben VeloComfort® hat die Schraeder MV eine Vielzahl weiterer Lösungen im Programm. Das neue und platzsparende EasyStack 2.0 Doppelstockparker-System ermöglicht es, Räder mit wenigen Handgriffen auf zwei Ebenen abzustellen. Das modulare Parksystem Pedal.Clip V2 eignet sich optimal, um Bikes direkt am Pedal gerade und sicher zu parken. Der Fahrradhochsteller VelowUp bringt die Räder schnell und einfach in senkrechte Positionen. Weitere Verwahrungsmöglichkeiten bieten individuellen Sammelabstell- oder Kombinationsanlagen: Maßanfertigungen für das urbane Stadtmobiliar sind verfügbar in niedrig bis hoch, offen und geschlossen, mit Gründach oder PV-Anlage, für Personen, Fahrräder, Lastenräder und vieles mehr. Über die Vielfalt an Fahrradmobilitätsangeboten informiert die Homepage www.schraeder-mobilitaet.de.