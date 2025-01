Kompetenz und Orientierung sind die Losungen in einer Welt im Wandel. Wärmewende, KI, das Zusammenwachsen der Gewerke. Neue Herausforderungen treffen auf neue Chancen - und einen Markt, der bereits voller Lösungen ist. Es geht in dieser Zeit mehr denn je darum, aktiv nach vorne zu gehen. Wie? Das zeigt die GC-Gruppe den Fachbesuchern in diesem Jahr bei den bundesweiten Neuheitenschauen. Das Motto: „Jetzt. Zukunft. Machen!“

Wenn die Weltleitmesse ISH als internationales Aushängeschild der SHK-Branche am 21. März ihre Tore schließt, holt die GC-Gruppe die Branchen-Neuheiten in die Regionen. Zwischen dem 3. April und dem 27. Juni 2025 präsentieren bis zu 300 Hersteller in Markt Schwaben, Bremen (Stuhr), Köln, Dresden, Stuttgart und Berlin auf zehntausenden Quadratmetern ihre Produktinnovationen und Serviceleistungen.

Menschen live begegnen, intelligente Lösungen sowie handfeste Produkte hautnah erleben - und einen Blick in die Zukunft unserer Branche werfen. Besucher treffen bei den GC-Neuheitenschauen auf ihre regionalen Ansprechpartner aus Industrie und Handel und tauchen gemeinsam mit ihnen in geselliger Atmosphäre in die Welt der Haustechnik, der Elektrotechnik, der Dachtechnik, des Tiefbaus und der Industrietechnik ein. Eine Messe auf Du und Du, in vertrauter Atmosphäre und mit digitalen und lokalen Chancen.

Nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft - in den Megatrends der Branche spiegelt sich die Unumkehrbarkeit der Energiewende. Im Zuge dieser historischen und für die Baubranche verantwortungsvollen Aufgabe entwickelt sich die Rolle des Großhandels immer weiter. Ein Beispiel: Der verlässliche Warenfluss zum Kunden zählt seit jeher zu seinen absoluten Kernkompetenzen. Immer wichtiger aber wird die Rückführungslogistik, beginnend mit dem Ausbau alter Heizungsanlagen. Antworten und Lösungen zur Entlastung von Monteuren und Umwelt erleben die Besucher der Neuheitenschauen live vor Ort.

Das Fachhandwerk stand und steht also weiterhin im Zentrum und damit die Aufgabe, Prozesse in den Betrieben, auf den Baustellen und der Logistik durch neue Technologien und Möglichkeiten clever zu optimieren und effizienter zu gestalten, um die vielfältigen Aufgaben bei vollen Terminkalendern Tag für Tag auch langfristig zu meistern. Neben der DigitalBox und der FinanzBox stellt die GC-Gruppe deshalb bei den Neuheitenschauen auch innovative Lösungen wie ABEX Fast Lane vor.

Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe: „Wichtig ist, dass wir uns in diesen herausfordernden Zeiten mehr denn je selbst antreiben und gemeinsam die sich bietenden Chancen ergreifen.

Bei unseren Neuheitenschauen zeigen wir live vor Ort, wie sich das Motto ,Jetzt.

Zukunft. Machen!‘ mit starken Partnern in einer Welt im Wandel umsetzen lässt. Unser Markt ist bereits voller Lösungen. Nutzen wir sie. Zusammen. Als starkes Team.“

Terminübersicht der Neuheitenschauen 2025:

3. und 4. April: Markt Schwaben

24. und 25. April: Bremen (Stuhr)

9. und 10. Mai: Köln

22. und 23. Mai: Dresden

4. und 5. Juni: Stuttgart

26. und 27. Juni: Berlin