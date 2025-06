Das Badezimmer als Entrée zum Haus? Wirkt auf den ersten Blick skurril. Denn wer möchte Gäste oder Paketboten im Bad empfangen. Diese Badidee entfaltet ihren großen Charme, sobald man an den meist rückseitigen Hausein- und -ausgang zum Garten denkt. Vom Sandkasten oder der Gartenarbeit schnell unter die Dusche, ohne Spuren in den Fluren? Aus der Dusche direkt unter die Sonne, ins Grüne, ohne Sorge ums Parkett? Ein direkt am Hauseingang gelegenes Badezimmer macht's möglich – und verfügt damit über einen Wohlfühlfaktor, der weit über's Bad hinausreicht.

Die Funktionalität dieses unkonventionellen Badezimmers resultiert nicht allein aus seiner Position im Haus, sondern basiert auch auf der Auswahl der Produkte: Als Duschabtrennung kommt eine Falttür, 2 Meter hoch, der Serie JOSEPHINE von glassdouche zum Einsatz. Die Montage kann flächenbündig oder mit Gegenplatte erfolgen; dank Zweifachbohrung sind trotz geringer Beschlagmaße große Duschenmaße machbar: Die Falttür schließt den 1,00 Meter breiten Zugang vollständig ab und steht geöffnet doch nicht im Weg, da sich die Gläser ganz an die Wand klappen lassen.

Den Empfang in der bodenebenen Duschkabine bereitet eine Leuchtwand der Serie HELENE von Glassdouche, hier in der Maximalhöhe von 2,60 m und mit dem Sondermotiv "Roses", dessen Blütenpracht unabhängig von allen Jahreszeiten leuchtet. Das Glas über dem Waschtisch ist zweigeteilt: rechts ein glassdouche Spiegel aus MIRASTAR-Glas, links ein von innen und außen zu öffnendes Schiebefenster aus Laserglas der Serie LETIZIA, das hier drei Funktionen erfüllt: Es bringt zusätzliches natürliches Licht in die Duschkabine, dient geschlossen als Spritzschutz und sorgt geöffnet für schnellen Abzug der feuchten Luft. Das florale, gelaserte Motiv leuchtet bei natürlichem und künstlichem Lichteinfall. Der Glasschnitt harmoniert formal mit dem Waschtisch und den abgerundeten Eckausschnitten der Wand. In seiner Gesamtheit ein Badezimmer-Entwurf als Schnittstelle von Indoor- und Outdoor-Bereich, ein harmonischer Brückenschlag zwischen Natur und Kultur.