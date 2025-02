„So alt bin ich doch noch nicht!“ Oder: „Das sieht bestimmt aus wie im Krankenhaus.“ Noch immer denken viele Endverbraucher beim Thema Barrierefreies Bad an steri­le, wenig ansehnliche und schon gar nicht kreative Räumlichkeiten. Ein Trugschluss. Moderne, barrierefreie Bäder bieten ganzheitlich grenzenlose und damit generati­onenübergreifende Chancen. „Das private Bad schafft Raum für Individualität. Hier entscheidet der Nutzer persönlich, welche barrierefreien Möglichkeiten er nutzen möchte, wie das Bad gestaltet werden soll und welche Extras er sich noch wünscht. ELEMENTS denkt das barrierefreie Bad ganz neu, verbindet Funktionalität mit Design und entwickelt spezielle Lösungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und diejenigen, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen pflegen“, sagt Mar­kus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH.

Wenn der Weg in die Wanne nur noch beschwerlich möglich und die Distanz vom Roll­stuhl zum Wasserhahn unüberwindbar ist, sind spätestens Veränderungen nötig. Wer jedoch rechtzeitig an später denkt, kann das grenzenlose Badgefühl sofort ins Haus einziehen lassen. Stolperfallen lauern im Alltag viele, mit ELEMENTS im Badezimmer künftig keine mehr. Insbesondere die Walk-in-Dusche gewinnt an Bedeutung, ausge­stattet mit einer großen Tür, die Rollator als auch Rollstuhl Platz bietet. Das ermöglicht der ganzen Familie den bequemen Zugang und sieht gut aus. Im großen Bad lässt sich die Dusche um eine gemütliche Badewanne ergänzen. Ein Lieblingsort der Kleinsten - nicht nur nach dem Fußballspiel im Regen. Das barrierefreie Badezimmer füllt also auch das Zukunftskonzept des generationenübergreifenden Wohnens mit Leben.

ELEMENTS, das an über 270 Standorten bundesweit gelebte Ausstellungskonzept, macht die barrierefreien Möglichkeiten digital und live vor Ort erlebbar. Vom rollstuhl­gerechten Bad über das seniorengerechte und das pflegegerechte Bad bis zum Fami­lienbad reicht die Auswahl. Auf der ELEMENTS-Website beginnt meist die Reise zum barrierefreien Bad. Hier finden Besucher Inspiration, Produkte und Badplanungs-Tools auf einen Klick. In den Ausstellungen vor Ort unterstützt das ELEMENTS-Team als „Ser­vice-Champion“ der Badausstatter bei Neubau und Sanierung. Hier sind Ideen und Planung für die barrierefreie Dusche oder Wanne, für Teilbereiche wie den Waschtisch und das Dusch-WC sowie rutschfeste Flächen, Halterungen und smarte Armaturen zu Hause. ELEMENTS sorgt im Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk für den einfachsten Weg zum barrierefreien Bad.

Markus Hahn: „Im Zuge des demografischen Wandels steigt der Bedarf an barrierefrei­en Bädern. Wir fokussieren unseren Service auf die Chancen und Möglichkeiten, die mit einem barrierefreien und generationenübergreifenden Bad einhergehen. Auch unsere Beratungsmöglichkeiten passen sich den individuellen Bedürfnissen an. Vom persönlichen Besuch in der ELEMENTS-Ausstellung über die unkomplizierte Videobera­tung bis hin zur Beratung zuhause sind keine Grenzen gesetzt. Gelingt es, zusammen mit dem Fachhandwerk das Bewusstsein für dieses wichtigen Thema zu schärfen, sor­gen wir für einen kräftigen Schub beim altersgerechten Wohnen und steigern damit perspektivisch die Lebensqualität von Millionen Menschen.“