GROHE erhält erneut das ZVSHK-Qualitätszeichen für Qualität, Sicherheit und Service

Das Qualitätszeichen stärkt das Vertrauen in herausragende SHK-Produkte und -Dienstleistungen • Mit Produkten wie der Rapido SmartBox und dem Rapido Duschrahmen bietet GROHE innovative Lösungen, die die Installation vereinfachen und Zeit sparen

GROHE wurde erneut mit dem Qualitätszeichen „Zertifizierter Hersteller - Qualität, Sicherheit, Service“ des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) ausgezeichnet. Die Marke trägt das Qualitätszeichen seit der ersten Auszeichnung im Jahr 2020 durchgängig. Mit dem Qualitätszeichen zeichnet der ZVSHK Hersteller aus, die das SHK- Fachhandwerk in besonderem Maße unterstützen. Hersteller, die das transparente Prüfverfahren erfolgreich durchlaufen haben, dürfen das ZVSHK-Qualitätszeichen in ihrer Kommunikation verwenden. Das Qualitätszeichen hat sich als Erkennungszeichen für herausragende Leistungen in der SHK-Branche etabliert und stärkt das Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen der Hersteller.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung mit dem Qualitätszeichen. Die Rezertifizierung unterstreicht unsere starke Partnerschaft mit dem Fachhandwerk und bestätigt unser anhaltendes Engagement für höchste Produktqualität, umfangreiche Serviceangebote und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Alles mit dem Ziel den Arbeitsalltag unserer Kunden so einfach wie möglich zu gestalten,“ sagt Marc Dobro, Leader, Central Europe, LIXIL EMENA & Managing Director GROHE Deutschland Vertriebs GmbH.

Aus dem Handwerk für das Handwerk

Das Zertifizierungsverfahren wurde vom ZVSHK in Zusammenarbeit mit Handwerk und Herstellern entwickelt und wird kontinuierlich weiterentwickelt. „Das gesamte Verfahren mit allen Kriterien wurde vom Handwerk erarbeitet und wird dort auch weiterentwickelt und überwacht. So können wir das Wissen und die Erfahrung der beteiligten Branchenakteure optimal einbinden“, erklärt Carsten Müller-Oehring vom ZVSHK.

Innovation und Effizienz: GROHE Rapido SmartBox und GROHE Rapido Duschrahmen

Die Auszeichnung bestätigt, dass GROHE Produkte entwickelt, die gezielt auf die Herausforderungen des Fachhandwerks und die Bedürfnisse der Endkunden zugeschnitten sind. Ein Beispiel aus GROHEs Professional Sortiment ist der neue GROHE Rapido Duschrahmen, der die Installation von Unterputzduschen deutlich vereinfacht. Dank vormontierter Komponenten wie Mischwasserleitungen und Unterputzelementen wie dem beliebten Universal­Unterputzeinbaukörper GROHE Rapido SmartBox sowie einer werkseitigen Dichtigkeitsprüfung erfolgt die Installation in nur wenigen Schritten und spart so wertvolle Arbeitszeit sowie Schulungsaufwand für Installateur:innen.