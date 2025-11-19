19.11.2025  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO

EXHAUSTO Webinar - Effiziente Lüftungslösungen für Bürogebäude: Von der Berechnung zur perfekten Luftverteilung

Freitag, 05. Dezember um 10:00 - 11:00 Uhr

In diesem Webinar lernen Sie die zentralen Grundlagen und Best Practices für die Planung und Umsetzung von Lüftungssystemen in Bürogebäuden kennen. Wir stellen Ihnen praxisnahe Lösungsansätze vor, die sowohl energetische Effizienz als auch den Komfort der Nutzer in den Mittelpunkt stellen.

Inhalte:

  • Luftmengenberechnung: In Anlehnung an die DIN EN 16798-1 sowie die Arbeitsstättenrichtlinien ASR 4.1 und ASR 3.6 erarbeiten wir die richtige Luftmenge für gesunde Raumluft in Büros.
  • Zonenregelung: Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Führungsgrößen Zeit, Präsenz und CO2 die Lüftung bedarfsgerecht steuern und Energie einsparen können.
  • Geräteauswahl: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die passenden Lüftungsgeräte auf Grundlage der spezifischen Anforderungen des Gebäudes auswählen.
  • Luftdurchlässe: Lernen Sie, wie Sie Luftdurchlässe optimal auswählen und platzieren, um eine gleichmäßige und komfortable Luftverteilung im Raum zu gewährleisten.

Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von wertvollen Einblicken in die Planung moderner Lüftungssysteme für Büroumgebungen!

Jetzt anmelden

EXHAUSTO GmbH
EXHAUSTO GmbH
Mainzer Straße 43
55411 Bingen
Deutschland
Telefon:  +49 0 6721 9178-111
www.exhausto.de
Anzeigen
DEBE Flow Group GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Fränkische Rohrwerke
SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH
IGH Einkaufs- und Marketing eG

DESTATIS:

18.11.2025

Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2025 leicht rückläufig
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

9,5 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. bis 3. Quartal 2025 als im Vorjahreszeitraum
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

14.11.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im Oktober 2025: +6,5 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung