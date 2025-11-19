In diesem Webinar lernen Sie die zentralen Grundlagen und Best Practices für die Planung und Umsetzung von Lüftungssystemen in Bürogebäuden kennen. Wir stellen Ihnen praxisnahe Lösungsansätze vor, die sowohl energetische Effizienz als auch den Komfort der Nutzer in den Mittelpunkt stellen.

Inhalte:

Luftmengenberechnung: In Anlehnung an die DIN EN 16798-1 sowie die Arbeitsstättenrichtlinien ASR 4.1 und ASR 3.6 erarbeiten wir die richtige Luftmenge für gesunde Raumluft in Büros.

Zonenregelung: Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Führungsgrößen Zeit, Präsenz und CO2 die Lüftung bedarfsgerecht steuern und Energie einsparen können.

Geräteauswahl: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die passenden Lüftungsgeräte auf Grundlage der spezifischen Anforderungen des Gebäudes auswählen.

Luftdurchlässe: Lernen Sie, wie Sie Luftdurchlässe optimal auswählen und platzieren, um eine gleichmäßige und komfortable Luftverteilung im Raum zu gewährleisten.

Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von wertvollen Einblicken in die Planung moderner Lüftungssysteme für Büroumgebungen!

Jetzt anmelden