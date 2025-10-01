Nach einer ruhigeren Sommersaison ist der Preis für Holzhack­schnitzel im dritten Quartal 2025 leicht gesunken. Nach Angaben des Deutschen Pelletinsti­tuts (DEPI) liegt der Durchschnittspreis für die Qualitätsklasse A1 bei einer Abnahme von 80 Schüttraummetern (SRM) nun bei 37,21 €/SRM netto bzw. 4,56 ct/kWh. Das entspricht ei­nem Rückgang um rund 8 Prozent.

Sinkende Hackschnitzelpreise trotz niedrigerer Holzernte und steigenden Rundholzpreisen passen auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele: „Das Interesse der Verbraucher bleibt aber bislang schleppend und äußert sich auch nach der Sommersaison in einer geringen Nachfrage. Mit Beginn der Heizsaison gehen wir aber von einem steigenden Interesse der Heizungskunden aus, jetzt die Lager zu füllen.“

Hackschnitzel punkten weiterhin als wirtschaftlich attraktive Option für die Wärmeversorgung - be­sonders im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Sie bleiben damit deutlich günstiger als fossile Energieträger. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl beträgt rund 40 Prozent, gegenüber Erdgas etwa 51 Prozent.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Unter­nehmen, die Hackschnitzel produzieren, können ihre Verkaufspreise für alle Qualitätsklassen frei­willig beim DEPI melden. So tragen sie zu einer verlässlichen Datenlage und Marktbeobachtung bei.

Der Erhebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B beruht auf der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A1, 3. Quartal 2025:

37,21 €/SRM

4,56 ct/kWh

227,79 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/t atro

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)