Steigende Energiepreise, unsichere Märkte und ein wachsender Wunsch nach Unabhängigkeit verändern das Heizverhalten vieler Haushalte. Immer häufiger fällt daher die Entscheidung für einen wasserführenden Kaminofen als zweite Wärmequelle. Wer so heizt, setzt auf Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit und ein besonderes Wohngefühl.

Während die Flammen wohlige Atmosphäre im Wohnraum schaffen, sorgt ein wasserführender Kaminofen dafür, dass die erzeugte Wärme im ganzen Haus ankommt. Dabei wird den heißen Rauchgasen mittels eines Wärmetauschers Energie entzogen, um Wasser für die Heiz- und Heißwasserversorgung zu erhitzen. Dieses wird in einem Pufferspeicher gelagert und bei Bedarf in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung sowie in die zentrale Wasserversorgung für Küche und Bad eingespeist. Ein gutes Beispiel für diese Technik ist der ‚Island Aqua‘ des deutschen Herstellers JUSTUS. Er verfügt über eine Gesamtleistung von zehn Kilowatt – wovon sechs Kilowatt in das zentrale Heizsystem eingespeist werden.

Die integrierte Anheizklappe leitet die Abgase zunächst am Wärmetauscher vorbei. So entsteht rasch spürbare Wärme im Raum. Nach etwa 20 Minuten kann die Klappe geöffnet werden, sodass der Großteil der Heizleistung in das System fließt und im gesamten Haus wirkungsvoll genutzt werden kann.

Design trifft Natur – jede Verkleidung ist ein Unikat

Der Island Aqua überzeugt nicht nur technisch, sondern auch durch seine Erscheinung. Das Grundmodell ist wahlweise in schwarzem oder gussgrauem Stahl erhältlich und kann mit Sandstein oder Speckstein verkleidet werden. Jeder dieser Natursteine ist ein Unikat, geformt über Jahrmillionen und durch Adern, Poren und Farbverläufe geprägt. Neben ihrer besonderen Ausstrahlung speichern sie Wärme und geben diese gleichmäßig an den Raum ab. Auch das Innere überzeugt: Die profilierte Auskleidung aus Vermiculite unterstützt eine saubere und effiziente Verbrennung.

Wird der Island Aqua mit einer Wärmepumpe oder einer Solaranlage kombiniert, kann sein Beitrag mit bis zu zehn Prozent auf den vorgeschriebenen Anteil erneuerbarer Energien im Rahmen einer Modernisierung angerechnet werden. Denn als CO2-neutraler und nachwachsender Brennstoff erfüllt Holz die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).