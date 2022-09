Das testo 300 Next Level ist aufgerüstet mit einem Bluetooth Connector, der es ermöglicht, eine parallele Messung von bis zu 4 angeschlossenen Smart Probes vorzunehmen.

Folgende Smart Probes sind mit dem testo 300 Next Level kompatibel:

Die Kommunikation zwischen der App und dem Abgasmessgerät sowie den Smart Probes erfolgt dual, somit können Sie auch über die App die Messungen an entfernten Stellen starten oder stoppen -> Second Screen. Auch über größere Distanz zwischen Messgerät und Brennersteuerung haben Sie so alle relevanten Messwerte im Blick.

Ein nützliches Feature ist auch der QR Code Generator, der die Datenintegration in Ihre betriebseigene Software um ein Vielfaches erleichtert.

Herbstaktionsangebote Abgasmessgeräte für Heizungsbauer

Das Ende des Sommers läutet den Start der Heizsaison ein, die Heizungsbauer stehen in diesem Jahr vor einer besonders auftragsintensiven Zeit, denn die angekündigten Energiepreissteigerungen geben Anlass zur Überprüfung von Einsparungspotenzial.

So werden mehr Heizungswartungen beauftrag, um diese auf Effizienz zu prüfen. Mit den testo Aktionsangeboten Sind Sie perfekt ausgestattet für die Heizsaison:

testo 300 Allrounder Next Level für 1299,00 € statt 1619,00 €

testo 300 Profi Next Level für 1649,00 € statt 2049,00 €

Herbstaktionsangebote Abgasmessgeräte für Schornsteinfeger

Speziell für die Schornsteinfeger gibt es die testo 300 Next Level BLACK EDITION im robusten, schwarzen, schmutzunempfindlichen Gehäuse. In der Version mit NO Sensor und in Kombination mit der 700er Sonde ist dieses auch für die Abgasmessung gemäß 44.BImSchV zugelassen.

Das passende Messgerät ist nicht dabei? Die testo Herbstaktion umfasst auch das Abgasmessgerät testo 320, das Leckmengenmessgerät testo 324 und die Wärmebildkamera testo 868s.

