Flexibel in der Bedienung. Vernetzt in alle SHK-Messaufgaben. Robust wie nie zuvor.

Abgasanalyse einen Schritt weiter: EUROLYZER S1 von AFRISO bringt die Abgasmessung auf ein neues Niveau.

Mess- und Prüfaufgaben für das SHK-Handwerk werden nicht weniger – ganz im Gegenteil. Gefragt sind daher Lösungen, die nicht nur präzise Messresultate sowie eine einfache Handhabung im Arbeitsalltag gewährleisten, sondern gleichzeitig dank Digitalisierung das Handwerk entlasten und Abläufe effizienter gestalten. Diese Anforderungen erfüllt EUROLYZER® S1.

Wir haben Abgasanalyse neu gedacht

Das Ergebnis: Ein Multitalent mit flexiblem Bedienkonzept, einer normkonformen Dokumentation auf Höhe der Zeit, vernetzt in alle SHK-Messaufgaben und robust wie nie zuvor. Das neue All-in-one-Messgerät erlebt auf der ISH am AFRISO Messestand in Halle 9.1. Stand E32 seine Premiere. Erleben auch Sie das neue Messgerät.

Hier geht’s zu den Details: www.eurolyzer.de

EUROLYZER® S1 weist ein gleichermaßen robustes wie auch kompaktes Gehäuse auf. Als erstes wird Anwendern das große, vollwertige Touchdisplay ins Auge fallen: Es vereint eine optimale Ablesbarkeit mit einer einfachen Bedienung und einer übersichtlichen Menüführung. Dank ultrahartem, kratzfestem Panzerglas ist es für herausfordernde Anwendungsbedingungen im SHK-Alltag bestens geeignet. Der Clou: Auch bei Verwendung mit Arbeitshandschuhen optimal bedienbar! Ebenso überzeugt das wegweisende „Dual-Mode-Konzept“ – es bietet ein hohes Maß an Flexibilität: Die Einhandbedienung erfolgt intuitiv über die Touch-Funktionalität des Displays oder wahlweise per Scrollrad.

Für alle Prüfaufgaben im SHK-Alltag

EUROLYZER® S1 ist für amtliche Messungen an Öl-, Gas- & Pelletsanlagen konzipiert und deckt somit alle Aufgaben im SHK-Messalltag ab – das schnelle und einfache Pairing mit über 35 Sensormodulen und Sets aus dem bewährten CAPBs®-System von AFRISO macht es möglich. Gängige Abgasanalysen und TÜV-geprüfte Messungen gemäß 1. und 44. BlmSchV lassen sich sicher, zuverlässig und intuitiv vornehmen, ebenso wie (Differenz-) Druckmessung, (Differenz-) Temperaturmessung, Pitot-Messung und mehr. Der robuste CO-Sensor des Gerätes weist einen Messbereich bis 10.000 ppm auf.

Normkonforme Dokumentation per App

Die Monitoring-Aufgaben im SHK-Handwerk umfassen aber nicht nur den Messvorgang, sondern vor allem die anschließende normkonforme Dokumentation. Dabei sorgt EUROLYZER® S1 in Verbindung mit der kostenfreien App EuroSoft® connect für zeitsparende, professionelle Abläufe und unterstützt somit die Fachbetriebe nachhaltig bei ihrer Digitalisierung. Die zeitsparende Datenübertragung beispielsweise per Bluetooth oder QR-Code macht es möglich, schnell und unkompliziert professionelle PDF-Protokolle zu erstellen – inklusive der Messdaten, eventueller Fotos und Notizen sowie Unterschrift. Auf diese Weise profitieren SHK-Fachbetriebe von effizienteren Abläufen und einer hohen Zeitersparnis.

Digitalisierung für das SHK-Handwerk

Intuitiv und bedienungsfreundlich messen, schnell und professionell dokumentieren: Mit dem Messgerät EUROLYZER® S1, vielfältigen Sensormodulen und der App EuroSoft® connect begleitet AFRISO das Fachhandwerk bei der zukunftsweisenden Digitalisierung.

