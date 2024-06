Elektroheizkörper bieten sich vor allem zur Nutzung des eigenen, grünen PV-Stroms an. Als flexible, schnelle Wärmespender eignen sie sich ideal für temporäres Heizen und in seltener genutzten Räumen wie Kinderzimmer und Büro - oder im Elektrozusatzbetrieb auch optimal in saisonalen Übergangszeiten, bspw. für das Badezimmer. Oft punkten Elektrolösungen auch in der Renovierung, da sie unabhängig von der Anbindung an das Heizungsnetz positioniert werden können.

Für diese unterschiedlichen Anwendungsbereiche und vielfältige optische Kundenwünsche bietet Kermi ein breites Portfolio an Bad- und Wohnheizkörpern mit zusätzlichem oder reinem Elektrobetrieb. Um den steigenden Anforderungen an den Bedienkomfort gerecht zu werden, hat der Hersteller aktuell sein Sortiment an Reglern optimiert.

Neue Regler WWS & WRS: Verbesserte Bedienung und Funktionen

Mehr Flexibilität und Komfort bieten die neuen Regler WWS (Wall Wired Standard) als kabelgebundene Ausführung und die Funklösung WRS (Wall Radio Standard): Sie verfügen über eine große 7-Segment LED- Anzeige mit vier berührungsempfindlichen Tasten - für eine exakte Solltemperatureingabe. Direkt am Bedienelement lässt sich zudem ganz bequem und übersichtlich ein Wochenprogramm mit individuellen Heizzeiten für jeden Tag planen. Ein Wechsel zwischen Raumtemperaturregelung und Handtuchwärmerfunktion ist dabei ebenso jederzeit nach Bedarf über das Einstellmenü möglich.

Mehr Flexibilität und Komfort: Die beiden neuen Kermi-Regler für Elektroheizkörper (im Bild: Casteo-E) - erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß - unterschieden sich ansonsten fast nur „hinter der Wand“. Als kabelgebundene Variante WWS und als Funklösung WRS bieten beide eine bequeme Steuerung über ein intuitives Bedienelement mit großem Display. Dieses erlaubt eine gradgenaue Solltemperatureingabe und verschiedenste Programmierungen. Die Funklösung WRS kann dabei bis zu acht Heizkörper ansteuern. Bilder: Kermi GmbH

Genau wie der FKS (Flansch-Kabel-Standard) - als einfache und bewährte Kermi-Standardregelung - verfügen die beiden neuen Modelle über Funktionen wie 60-Minuten-Booster, Fenster-Auf-Erkennung sowie Frostschutzfunktion.

Erhältlich in Weiß und Schwarz fügen sich WWS und WRS optisch in moderne Wohnumfelder ein. Beim Einbau ist für den kabelgebundenen WWS eine Verbindungsleitung zwischen Regler und Unterputzdose notwendig. Die Funklösung WRS bietet vollständige Platzierungsfreiheit für das Bedienelement. Die Stromversorgung übernehmen handelsübliche, im Lieferumfang enthaltene Batterien. Weiterer Pluspunkt des WRS: Er kann bis zu acht Heizkörper ansteuern.

Regler WRX: Maximaler Bedienkomfort und vielfältige Funktionen

Noch einen Schritt weiter geht der bewährte Funkregler WRX. Ebenso frei platzierbar, lassen sich mit ihm ebenfalls bis zu acht Heizkörper ansteuern und zudem individuelle Klimaprofile anlegen. Diese sind in 15 Minuten Zeitintervallen und somit sehr präzise auf den Bedarf angepasst programmierbar. Wenn der Raum außerplanmäßig besonders schnell aufgeheizt werden soll, kann eine Boost-Betriebsdauer zwischen 30 und 120 Minuten gewählt werden. Alle Einstellungen erfolgen einfach und intuitiv über das im „Soft Edge“-Design gestaltete Bedienelement mit Touchdisplay und strukturierter Menüführung. Die E-Ink Technologie sorgt dabei für einen energiesparenden Betrieb. Für eine komfortable, mobile Bedienung lässt sich die tragbare Reglereinheit jederzeit auch aus der Wandhalterung nehmen. Passend für unterschiedliche Raumkonzepte ist WRX in Weiß, Schwarz oder in der Farbkombination Schwarz/Weiß verfügbar.

Besonders clever: Das bewährte Elektro-Set WRX besteht aus Wandauslass inklusive Funkempfänger, Heizstab sowie Funkregler und lässt sich einfach sowie intuitiv via Touchdisplay bedienen. Vielfältige Komfort-Funktionen sind inklusive, wie bspw. ein variabler Boostbetrieb. Mit WRX können individuelle Heizprogramme angelegt und bis zu acht Elektroheizkörper (im Bild: Credo Half flat E) angesteuert werden. Die E-Ink Technologie sorgt dabei für energiesparenden Betrieb. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder in Weiß-Schwarz-Kombi. Bilder: Kermi GmbH

Alle Kermi-Elektroregler für die Bad- und Wohnheizkörper sind ökodesignkonform - durch die Fester-Auf-Erkennung und die verschiedenen Wochenprogrammplanungen.