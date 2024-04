Am großzügig gestalteten Messestand der DOYMA GmbH & Co gibt es viele Neuheiten zu bestaunen und guten Kaffee Copyright: DOYMA GmbH & Co

In diesem Jahr ist der Messekalender der DOYMA GmbH & Co prall gefüllt. Auf einer ganzen Reihe von Veranstaltungen hat das Team des Brandschutz- und Dichtungsexperten aus Oyten bereits ausgestellt und Neuheiten präsentiert.

Darunter waren Events wie das Rohrleitungsforum sowie der Bautag in Oldenburg. Und auch die erste Leitmesse des Jahres, die SHK+E in Essen, hat bereits stattgefunden und war für DOYMA ein großer Erfolg. Nun steigt die Vorfreude auf die nächste Veranstaltung – die ifh/INTHERM in Nürnberg.

Die DOYMA GmbH & Co freut sich sehr darauf, Sie am Stand mit der Nummer 7.331 in Halle 7 begrüßen zu dürfen. Neben unserem innovativen Sortiment von Wärmepumpeneinführungen haben wir für Sie die neuen Sanierungshauseinführungen der Quadro-Secura® Quick-Serie dabei. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Unser Barista versorgt Sie mit Kaffeespezialitäten und alkoholfreien Cocktails.

Wärmepumpeneinführungen.

Mit der DOYMAfix® HP/O hat die DOYMA GmbH & Co die erste professionelle oberirdische Einführung für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock) auf den Markt gebracht und gleichzeitig das noch junge Sortiment um weitere Produkte – Anschlusssets für den unterirdischen Anschluss von Wärmepumpen erweitert. Unsere DOYMAfix® HP/B und HP/P zeichnen sich durch ein extrem einfaches Handling und einen sehr geringen Biegeradius aus. Kurz gesagt: Lösungen die jeder Ausführende liebt.

Wenn man es genau nimmt, haben wir für jeden Wärmepumpentyp, jede Abdichtungsart und jede bauliche Gegebenheit die passende Einführung im Sortiment. Neugierig geworden? Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich umfassend beraten.Übrigens: Wenn Sie nicht bis zur ifh/INTHERM warten möchten: Wir haben auch eine Online-Planungshilfe für Sie. So kommen Sie garantiert zum richtigen Produkt!

DOYMA Hauseinführungen und Wärmepumpen

Sanierung und Leitungseinzug.

Ebenfalls im Fokus stehen die Themen Sanierung und Leitungseinzug in Bestandsimmobilien. Hier ist die prämierte Quadro-Secura® Quick-Serie das Produkt der Wahl. Unabhängig von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Art der Abdichtung lassen sich diese Einsparten-Hauseinführungen in kürzester Zeit, mit minimalem Aufwand und von nur einer Person einbauen und ermöglichen so die einfache Leitungssanierung oder die Neuverlegung von Leitungen. Ganz egal, ob neue Stromkabel verlegt werden sollen oder eine neue Abwasserleitung benötigt wird. Mit der Quadro-Secura® Quick-Produktserie sind Sie immer bestens beraten. Und das Beste daran: Mit den brandneuen Quick-Typen gelingt nun auch die Einführung von vorgedämmten Fernwärmeleitungen.

Quick-saniert

Brandschutz effektiv gedacht.

Und auch im Bereich des Brandschutzes hat DOYMA ein bewährtes Produkt mit neuem Leistungsumfang: den Curaflam® Miwo Block. Dieser löst ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung an unterseitig gedämmten Decken: Bisher war es erforderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine sachgerechte Dämmung der kompletten Decke und schuf unweigerlich Wärmebrücken. Darüber hinaus sind mit dem Curaflam® MiWo Block auch Rohrabschottungen unterhalb von dünnen Systemdecken möglich. Mit der Erweiterung des Leistungsumfangs ist es nun möglich, den MiWo Block auch an der Wand zu montieren, um brennbare Entsorgungsleitungen abzuschotten. Ein beeindruckender Mehrwert. Sie wollen mehr erfahren? Kommen Sie zu uns an den Stand auf der ifh/INTHERM

Curaflam Manschetten

Wir haben TICKETS! Schnell sein lohnt sich!

Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unserem Stand mit der Nummer 7.331 in Halle 7 vorbeizuschauen und eine besondere kulinarische Erfahrung zu genießen! Unser talentierter Barista wird für Sie köstliche Kaffeespezialitäten zaubern und erfrischende Cocktails mixen. Lassen Sie sich von uns verwöhnen und genießen Sie während Ihres Messebesuchs eine kleine Auszeit in gemütlicher Atmosphäre und angenehmen Gesprächen. Und das allerbeste ist: Wir verschenken wieder ein paar Tickets! Registrieren Sie sich gleich und sichern Sie sich eine der begehrten und limitieren Eintrittskarten für die ifh/INTHERM in Nürnberg.

Jetzt Tickets sichern!