KORALUX NEO ist ein seitlich offener Badheizkörper mit unterem Anschluss auf der rechten oder linken Seite, er hat einen Nabenabstand von 50 mm.

Dieser Heizkörper ist für eine Zweirohrheizungssystem mit Zwangsumlauf ausgelegt.

Die integrierte HM-Armatur zum Anschluss an das Heizsystem kann verwendet werden, Lieferung inklusive Thermostatkopf.

KORALUX NEO - E / KORALUX NEO - ER

Es handelt sich um Badheizkörper, die als selbständige elektrische Direktheizungen ausgelegt sind (im Folgenden als „Stromdirektheizungen“ bezeichnet).

Diese Heizkörper sind mit einem elektrischen Heizstab ausgestattet und mit Frostschutzmittel gefüllt, was ihren Einsatz in Gebäuden ermöglicht, in denen die Temperatur auf bis -10° C absinken kann.

ER-Stromdirektheizungen sind mit einem Elektroheizstab mit elektronischer Raumtemperaturregelung ausgestattet.

Stromdirektheizungen in der E-Ausführung sind mit einem Elektroheizstab ohne Raumtemperaturregler ausgestattet.

Die Stromdirektheizungen werden mit einem Anschlusskabel über eine Installationsdose fest mit dem Stromnetz verbunden. Bei der E-Ausführung kann das Kabel optional mit Zubehör (Netzstecker VS oder Elektro-Temperaturregler RE10A) ergänzt werden.

Standardmäβig werden die Stromdirektheizungen in weiβer Farbe RAL 9016 geliefert. Im Lieferumfang befindet sich ein elektrischer Heizstab mit weiβem Anschlusskabel. Stromdirektheizungen in der E- und ER-Variante können auch in einer Farbausführung gemäß KORADO- oder RAL-Farbkarte bestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist dann ein elektrischer Heizstab mit Regler in Chrom und mit silbernem Anschlusskabel.

Bei einem direkt an der Wand montierten Elektroheizkörper befindet sich der elektrische Heizstab standardmäßig immer im linken senkrechten Profil. Stromdirektheizungen können nur in senkrechter Position mit dem Versorgungskabel unten installiert werden und erfordern bei ihrem Betrieb weder ein Ausdehnungsgefäß noch eine Überdrucksicherung.

Mehr: www.korado.de/koralux-neo