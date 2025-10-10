Seit über 35 Jahren entwickelt TECO Lösungen für die Gasabsperrung, die die Arbeit von Installateuren vereinfachen und Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten.

Das Unternehmen war eines der ersten in Italien, das für seine gesamte Produktpalette die DVGW-Zertifizierung erhielt: eine Garantie für Qualität und die Einhaltung der strengsten europäischen Normen.

G4: Kugelhahn für Gasanlagen

Der G4-Kugelhahn ist mit Gewindeanschlüssen von 1/2" bis 2" erhältlich und wurde für schnelle, saubere und zuverlässige Installationen entwickelt.

Er ist in den Versionen DN15–DN20–DN25 und DN32–DN40–DN50 verfügbar, DVGW G260-, EN 437- und DIN EN 331-zertifiziert und bis zu 100 % mit Methan, Butan, Propan und Wasserstoff kompatibel, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

Sicherheit an erster Stelle: integrierte Sicherheitseinrichtung FIREBAG®

Die G4-Kugelhähne verfügen über die integrierte thermische Sicherheitseinrichtung FIREBAG®, die im Brandfall automatisch aktiviert wird.

Sobald die Temperatur des Geräts 100 °C erreicht, unterbricht FIREBAG® dauerhaft den Gasfluss und verhindert so die Sättigung der Umgebung sowie das Risiko einer Explosion.

Mit G4 kombiniert TECO Erfahrung, Sicherheit und Praktikabilität, um Fachleuten eine Lösung zu bieten, die die Installation vereinfacht und die Sicherheitsstandards von Gasanlagen erhöht.

Möchten Sie mehr über G4 und die weiteren Gaslösungen von TECO erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.