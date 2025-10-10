10.10.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

G4-Kugelhahn TECO: Gasabsperrung mit integrierter Sicherheit

Seit über 35 Jahren entwickelt TECO Lösungen für die Gasabsperrung, die die Arbeit von Installateuren vereinfachen und Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten.

Das Unternehmen war eines der ersten in Italien, das für seine gesamte Produktpalette die DVGW-Zertifizierung erhielt: eine Garantie für Qualität und die Einhaltung der strengsten europäischen Normen.

G4: Kugelhahn für Gasanlagen

Der G4-Kugelhahn ist mit Gewindeanschlüssen von 1/2" bis 2" erhältlich und wurde für schnelle, saubere und zuverlässige Installationen entwickelt.

Er ist in den Versionen DN15–DN20–DN25 und DN32–DN40–DN50 verfügbar, DVGW G260-, EN 437- und DIN EN 331-zertifiziert und bis zu 100 % mit Methan, Butan, Propan und Wasserstoff kompatibel, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

Sicherheit an erster Stelle: integrierte Sicherheitseinrichtung FIREBAG®

Die G4-Kugelhähne verfügen über die integrierte thermische Sicherheitseinrichtung FIREBAG®, die im Brandfall automatisch aktiviert wird.

Sobald die Temperatur des Geräts 100 °C erreicht, unterbricht FIREBAG® dauerhaft den Gasfluss und verhindert so die Sättigung der Umgebung sowie das Risiko einer Explosion.

Mit G4 kombiniert TECO Erfahrung, Sicherheit und Praktikabilität, um Fachleuten eine Lösung zu bieten, die die Installation vereinfacht und die Sicherheitsstandards von Gasanlagen erhöht.

Möchten Sie mehr über G4 und die weiteren Gaslösungen von TECO erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
Anzeigen
Resideo
CONEL GmbH
bad&heizung AG
DELTAMESS DWWF GmbH
Paulus-Lager GmbH

DESTATIS:

08.10.2025

Produktion im August 2025: -4,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2025: +0,5 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung