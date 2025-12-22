DRAG'EAU Efidirt: NIE MEHR SCHLAMM IN IHREN HEIZUNGSANLAGEN
SPAREN SIE BIS ZU 23% AN HEIZ-, WARTUNGS- & VERSCHLEISSKOSTEN
Der Schlamm wirkt als Isolator zwischen dem Heizmedium und den Übertragungsflächen. Drago beseitigt Schlamm und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz. Er ist chemikalienfrei und wartungsfrei.
STEIGERN SIE DIE LEISTUNG IHRER HEIZUNG
Der Antischlamm Efidirtvon Drago macht es möglich, 100 % der Leistung Ihrer Heizkörper, Fußbodenheizung und Heizkessel zu nutzen, da die häufigste Störungsursache entfällt: DER SCHLAMM
Mehr als 20Jahre Erfahrung und Tausende von Installationen auf der ganzen Welt verdeutlichen: Efidirtvon Drago wirkt! Und wenn er seinen Job mal nicht gut machen sollte, geben Sie ihn zurück*
*Vorher prüfen wir die Einbausituation
MONTAGE IN EINER STUNDE, . KAFFEE INBEGRIFFEN
Der Schlammabscheider Efidrt von Drago kann problemlos in jeden geschlossenen Kreislauf eingebaut werden. Er nimmt wenig Platz ein und die Montage ist kinderleicht. Einfach wie ein Drago
Samstag: 10 bis 14 Uhr