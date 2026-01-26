SPAREN SIE BIS ZU 23% AN HEIZ-, WARTUNGS- & VERSCHLEISSKOSTEN

Der Schlamm wirkt als Isolator zwischen dem Heizmedium und den Übertragungsflächen. Drago beseitigt Schlamm und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz. Er ist chemikalienfrei und wartungsfrei.



STEIGERN SIE DIE LEISTUNG IHRER HEIZUNG

Der Antischlamm Efidirtvon Drago macht es möglich, 100 % der Leistung Ihrer Heizkörper, Fußbodenheizung und Heizkessel zu nutzen, da die häufigste Störungsursache entfällt: DER SCHLAMM

FUNKTIONIERT ODER GELD ZURÜCK

Mehr als 20Jahre Erfahrung und Tausende von Installationen auf der ganzen Welt verdeutlichen: Efidirtvon Drago wirkt! Und wenn er seinen Job mal nicht gut machen sollte, geben Sie ihn zurück*

*Vorher prüfen wir die Einbausituation

MONTAGE IN EINER STUNDE, . KAFFEE INBEGRIFFEN

Der Schlammabscheider Efidrt von Drago kann problemlos in jeden geschlossenen Kreislauf eingebaut werden. Er nimmt wenig Platz ein und die Montage ist kinderleicht. Einfach wie ein Drago