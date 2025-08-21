Der norddeutsche Wärmespezialist BRÖTJE erweitert sein Portfolio um die innovative Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Pro.1. Sie wurde speziell für den Einsatz in Industrie- und Gewerbebetrieben entwickelt. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 80 °C sorgt sie auch für hohen Trinkwasserwärmekomfort und arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290.

Ob Bürogebäude, Schule oder Halle: Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Pro.1 mit 20 kW oder 30 kW Leistung erreicht sie Vorlauftemperaturen von bis zu 80 °C. Die für den gewerblichen und industriellen Bereich entwickelte Anlage kann zudem in Hybrid- und Kaskadenanlagen betrieben werden. Damit eignet sie sich sowohl für den Einsatz in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten. Mithilfe der innovativen Regelungsplattform IWR lassen sich mehrere Wärmeerzeuger für ein größeres Leistungsspektrum effizient kombinieren und optimal sowie kostengünstig steuern.

Ganzjährig hoher Komfort – auch in Küstennähe

Die BLW Pro.1 bietet ganzjährig hohen Komfort, da sie neben der Heizleistung auch eine Kühlfunktion bietet. In der seeluftbeständigen Variante kann die BLW Pro.1 bedenkenlos in Küstennähe aufgestellt werden – ideale Voraussetzungen zum Beispiel für Gastronomie und Hotellerie entlang der Nord- und Ostsee.

Das anthrazitfarbene Außengerät ist besonders robust. Mit seinen kompakten Abmessungen von 1.806 x 1.881 x 672 mm (H/B/T) passt es an jeden geeigneten Standort. Da die Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise über einen geschlossenen Kältekreislauf verfügt, können Installateure die Anlage ohne Kälteschein montieren. Für eine körperschallentkoppelte Aufstellung bietet der Heizexperte passende Schwingungsdämpfer als Zubehör an.

Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist die BLW Pro.1 nicht nur umweltfreundlich, sondern auch zukunftssicher in Bezug auf Förderprogramme. Sie ist ab sofort über den Großhandel erhältlich.

Kombination mit Pufferspeicher

Passend zur BLW Pro.1 ist der neue multifunktionale Pufferspeicher PSW-M in den Ausführungen mit 750 oder 1.000 Litern erhältlich. Er erlaubt es, mehrere Wärmeerzeuger hydraulisch zu entkoppeln und zusätzlich in das System einzubinden. Auch der Einsatz für Kühlanwendungen ist möglich. Eine integrierte Ladelanze sorgt für eine optimale Temperatur-Schichtung innerhalb des Pufferspeichers.