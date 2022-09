Siphons am Waschtisch erfüllen im Bad eine essenzielle Aufgabe: sie bannen Gerüche, die im Abwasserrohr entstehen und verhindern, dass diese sich im Raum ausbreiten. Diese natürliche Geruchsbarriere aus Wasser benötigt Platz und ist optisch meist nicht besonders ansprechend. Die neuen Geberit Clou Abläufe wurden so flach gestaltet, dass keine Aussparung im Waschtischunterschrank für den Siphon benötigt wird und deutlich mehr Stauraum entsteht.



Ein perfektes Bad besteht für viele Nutzer aus der gelungenen Kombination von einer modernen, funktionalen Ausstattung mit gleichzeitig viel Stauraum und ästhetischem Design. Geberit hat bei der Badserie ONE genau diese Herausforderungen in den Mittelpunkt der Entwicklung gestellt und sich viele neue Funktionen überlegt, die clevere Lösungen bieten: Unter anderem sind alle neuen Geberit ONE Waschtische mit platzsparenden Ablaufsystemen ausgestattet, die horizontal oder vertikal verlaufen.



Der Clou: mehr Stauraum

Die neuen Abläufe von Geberit wurden so gestaltet, dass für den Siphon keine Aussparung in der Schublade mehr nötig ist. Ermöglicht wird das, indem sowohl die Abwasserrohre als auch der Siphon eng an der Keramik und an der Wand entlanggeführt werden. Dies gilt sowohl für die Geberit ONE Waschtische mit horizontalen und vertikalen Abläufen mit 48 cm Ausladung als auch für die neuen Geberit iCon Waschtische. Die Montage des Siphons benötigt dabei lediglich etwa zehn Minuten – mit einem beeindruckenden Ergebnis in Form von dazugewonnenem Stauraum.

Siphon mit horizontalem Ablauf

Der horizontale Ablauf von Geberit wird mit einer magnetischen Blende abgedeckt und hat einen entscheidenden Vorteil. Da er am hinteren Rand des Waschtisches platziert und damit nach hinten versetzt wird, trifft das Wasser aus der Armatur nicht direkt auf den Ablauf: ein Rückspritzen des Wassers kann so vermieden werden. Der Ablauf ist zudem so kompakt gestaltet, dass er platzsparend an der Wand entlanggeführt werden kann. Die Montage selbst erfolgt in wenigen Schritten. Ein Montagevideo zum Siphon mit horizontalem Ablauf ist unter dem folgenden Link verfügbar: www.youtube.com/watch?v=RDHrqx0a_zA

Neu seit 2022: Siphon mit vertikalem Ablauf

In der Standardausladung von 48 cm sind die Geberit ONE Waschtische neben der Ausführung mit horizontalem Ablauf als Variante mit vertikalem Ablauf erhältlich. Der reduzierte Ventilkelch ermöglicht eine platzsparende Montage dieses Ablaufs. Die Besonderheit des vertikalen Ablaufs liegt darin, dass nicht nur mehr Stauraum geschaffen wird, der keramische Deckel des Ablaufs fügt sich zudem bündig in die Geometrie des Waschtisches ein – für ein harmonisches Gesamtbild. Unter dem folgenden Link wird die Montage des Siphons mit vertikalem Ablauf gezeigt: www.youtube.com/watch?v=pqiJVg6HoWk&feature=youtu.be

