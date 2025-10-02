Seit 1987 stehen die Unterputzarmaturen von TECO für Qualität und Innovation. Die DVGW -zertifizierten Modelle 164 und ULTRA garantieren maximale Zuverlässigkeit bei der Wasserabsperrung.

TECO bringt Lösungen direkt auf die Baustelle, die speziell auf die Anforderungen von Installateuren zugeschnitten sind. Mit 164 und ULTRA bieten wir Unterputzarmaturen, die einfache Installation, Effizienz und Langlebigkeit vereinen.

Technopolymer-Kugel, blockierfrei und mit vollem Durchgang

164 und ULTRA präsentieren eine Abfanggruppe mit Antiblockierkugel aus Technopolymer „Soft Turn“:

leichtgängige Bedienung, auch nach langen Stillstandszeiten;

voller Durchgang, für Durchflussmengen gemäß EN 806-2;

beständig gegen Abrieb und Chlor;

ohne Wasserstagnation, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570 – für mehr Hygiene im System.

Die Einheit ist komplett von oben entnehmbar (Top Entry), für eine schnelle und sichere Wartung.

164: Praktisch und vielseitig für jede Anlage

Das Modell 164 ist die ideale Wahl für alle, die hohe Leistung und langfristige Zuverlässigkeit suchen.

Erhältlich in drei Ausführungen:

• 164 mit Gewindeanschluss;



• 164 für PP-R-Rohre;

• 164 Multiklemm-Version für Mehrschichtverbundrohre.

Für alle Varianten steht ein umfangreiches Sortiment an Bedienzubehör zur Verfügung.

ULTRA: Wandbündiges Design und Funktionalität

ULTRA kombiniert die Leistungsmerkmale des 164 mit einem wandbündigen Design, das sich elegant in jedes Badezimmerambiente einfügt.

Zu den Eigenschaften von ULTRA gehören:

zwei Betätigungsarten : extern (90°-Hebel) oder intern (Zugriff durch Abnahme der Abdeckplatte);

: extern (90°-Hebel) oder intern (Zugriff durch Abnahme der Abdeckplatte); Zubehör in den Ausführungen Weiß, Silber, Hochglanz verchromt, Schwarz Soft-Touch ;

; optionale Designrahmen für eine perfekte Montage und individuelle Ästhetik;

für eine perfekte Montage und individuelle Ästhetik; erhältlich mit Gewindeanschluss oder FASTEC ®, für schnelle, werkzeuglose Verbindungen;

®, für schnelle, werkzeuglose Verbindungen; kürzbare Baustellenschutzhülse für eine exakte Zentrierung bei jeder Einbautiefe.

Mit 164 und ULTRA bietet TECO Unterputzlösungen, die Zuverlässigkeit, Funktionalität und Design vereinen und Installateure sowie Planer mit langlebigen Produkten unterstützen.

Möchtest du mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!