Am Donnerstag, 9. Oktober, um 18 Uhr, stellt der Chemieprofessor und Wasserbotschafter Andreas Fath sein neues Buch „Aus Liebe zum Wasser“ in der Aquademie der Hansgrohe Group in Schiltach vor. Copyright: 8 grad verlag / Foto: Shane McMillan

Am Donnerstag, 9. Oktober, stellt der Wasserbotschafter Andreas Fath sein neues Buch „Aus Liebe zum Wasser“ in der Aquademie der Hansgrohe Group in Schiltach im Rahmen einer Lesung vor. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über den Link forms.office.com/e/sGmXnBnptj wird erbeten. In seinem Buch verbindet Fath persönliche Erlebnisse mit einem klaren Appell zum Schutz der Gewässer.

Ein Leben für sauberes Wasser

Der aus Haslach stammende „schwimmende Chemieprofessor“ Prof. Dr. Andreas Fath ist weithin bekannt für seine spektakulären Flussdurchquerungen und sein leidenschaftliches Engagement für den Schutz unserer Gewässer – ein Anliegen, das die Hansgrohe Group aus voller Überzeugung unterstützt. In seinem neuen Buch, das im 8 grad verlag Freiburg erscheint, verwebt er persönliche Erfahrungen mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und formuliert ein eindringliches Plädoyer für den verantwortungsvollen Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser.

Persönliche Geschichte und gesellschaftlicher Auftrag

Andreas Fath erzählt von seiner ersten Begegnung mit dem Wasser, seinem Werdegang vom Sport- und Chemiestudenten bis hin zum Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg. Seine Erfahrungen als ehemaliger Chefchemiker bei Hansgrohe fließen ebenso ein wie seine Arbeit im Bündnis plastikfreie Natur e.V..

Angaben zum Buch:

Andreas Fath: Aus Liebe zum Wasser

Gebunden, mit Lesebändchen, 208 Seiten, mit Abbildungen

8 grad verlag, Freiburg

Preis: 26 Euro

ISBN: 978-3-910228-54-2

Erscheinungstermin: 24.09.2025

Link zum Buch: 8gradverlag.de/buecher/aus-liebe-zum-wasser

Die Buchpremiere in der Aquademie der Hansgrohe Group in Schiltach (Auestraße 9) bietet spannende Einblicke in die Motivation und Mission eines Mannes, der sich mit Haut und Haar – und Neoprenanzug – für sauberes Wasser einsetzt. Der Eintritt ist frei. Das Buch kann vor Ort erworben werden. Interessierte werden gebeten, sich über diesen Link anzumelden: forms.office.com/e/sGmXnBnptj