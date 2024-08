Die Luft-Luft-Wärmepumpen-Serie Daikin Perfera All Seasons ist ab September 2024 in acht verschiedenen Leistungsklassen erhältlich. ©Daikin

Die Luft-Luft-Wärmepumpen-Serie Daikin Perfera All Seasons sorgt, wie ihr Name schon verrät, das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima. Ab September 2024 ist diese Geräte-Serie in acht verschiedenen Leistungsklassen erhältlich. Neben den bisherigen sechs Leistungsklassen von 1,5 kW bis 5,0 kW Nennkühlleistung gibt es sie dann auch in den neuen Klassen mit 6,0 bis 7,1 kW Nennkühlleistung. Dadurch wird die Daikin Perfera All Seasons noch flexibler einsetzbar. Wie alle Split-Klimaanlagen von Daikin kann auch die Perfera All Seasons sowohl kühlen als auch heizen. Mit einem SEER von 9,47 im Kühlbetrieb und einem SCOP von 5,20 im Heizbetrieb gehört die Daikin Perfera All Seasons zu den effizientesten Klimageräten auf dem Markt. Dank der Energieeffizienzklasse A+++ sowohl bei Kühlung als auch Heizung, in Mono- und teilweise auch in Multisplit-Ausführung, ist sie auch bei den Betriebskosten sparsam.

Optimierter Komfort und präzise Funktion

Die Luft-Luft-Wärmepumpe Daikin Perfera All Seasons vereint Komfort und Funktion. Anfang 2024 wurden die Innen- und Außengeräte des Perfera Systems von Daikin bereits komplett überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz noch weiter zu verbessern. Die Modelle der Perfera All Seasons sind im Vergleich zu den Vorgängermodellen etwas höher in der Abmessung und vor allem flacher. Dadurch fügen sie sich optimal und unauffällig in nahezu jeden Raum ein und lassen sich auch bei beengten Platzverhältnissen flexibel installieren.

Ebenso wurden die Luftströme optimiert. Die neue Doppellamelle der Daikin Perfera All Seasons ermöglicht die Funktion „Comfort Plus“, die den Luftstrom so lenkt, dass Zugluft vermieden wird. Der Bewegungssensor „Intelligent Eye“ steuert den Luftstrom gezielt in Bereiche, in denen sich keine Personen aufhalten und schaltet automatisch in den Energiesparmodus, wenn der Raum nicht genutzt wird. Die farbliche Anzeige „Daikin Eye“ zeigt dabei stets die aktuelle Betriebsart an.

Energieeffizienz beim Heizen und Kühlen

Die Perfera All Seasons überzeugt durch ihre herausragende Effizienz: Mit einer saisonalen Energieeffizienz im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 9,47 und einem saisonalen Leistungskoeffizienten im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,20. Damit ist die Daikin Perfera All Seasons derzeit eines der effizientesten Klimageräte auf dem Markt.

Perfera All Seasons erreicht zudem in sechs bestimmten Multisplit-Kombinationen zusammen mit dem Multisplit-Außengerät 3MXM52A9 sogar eine Energieeffizienz von A+++. Damit ist Daikin einer der ersten Hersteller, der bei Multisplit-Kombinationen im Heizbetrieb eine Energieeffizienz von A+++ anbietet.

Die Daikin Perfera All Seasons kann bis zu einer Außentemperatur von -20 °C heizen und verfügt über eine einzigartige Heat Boost-Funktion, mit der die Solltemperatur beim Heizen 14 % schneller als bei herkömmlichen Systemen erreicht wird.

Luftreinheit dank innovativer Filtertechnologie

Die leistungsstarken Luftreinigungsfunktionen der Perfera All Seasons sorgen für saubere Luft. Die integrierte Daikin Flash-Streamer-Technologie, der Titanapatit-Desodorierungsfilter und der Allergenfilter auf Silberbasis entfernen Staub, Allergene und Gerüche. Ein neues Merkmal der Perfera All Seasons ist der waschbare statische Filter, der mit einer aktiven Ionpure-Substanz behandelt wurde, um Bakterien und Viren abzufangen, zu reduzieren und zu entfernen. In Kombination mit der Daikin Flash Streamer Technologie werden 99,98 % der Bakterien, 100 % der Pilz- und Schimmelsporen sowie 99,99 % der Viren aus der Luft gefiltert.

Leiser Betrieb

Durch den neu gestalteten Ventilator des Innengeräts sind die Schallleistungspegel für die Perfera All Seasons weiter verbessert worden. Der optimierte Luftstrom sorgt für eine hohe Energieeffizienz und einen so gut wie nicht hörbaren Schallpegel von nur 19 dB(A). Ein integrierter Nachtmodus gewährleistet zudem eine ungestörte Nachtruhe.

Förderfähig im Rahmen der BEG EM

Die Daikin Perfera All Seasons ist im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) förderfähig. Dadurch wird sie zu einer attraktiven Option für alle, die eine moderne Lösung zum Heizen und Kühlen suchen, die staatlich gefördert wird. Eine Übersicht über die förderfähigen Geräte und

-kombinationen mit dem erforderlichen Zubehör finden Sie unter www.daikin.de/foerderung.

Unkomplizierte Nachrüstung in Bestandsgebäuden

Split- und Multisplit-Systeme lassen sich in der Regel unkompliziert in bereits bestehende Gebäude nachrüsten und ermöglichen eine schnelle Installation.

Onecta App

Gesteuert und bedient werden kann die Perfera All Seasons unter anderem über eine Infrarot-Fernbedienung oder die neue Daikin Onecta App. Die App bietet eine Sprachsteuerungsfunktion, die vollständig mit Smart-Home-Geräten wie Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel ist. So bleibt der Nutzer[1] jederzeit über den aktuellen Gerätestatus informiert und kann wichtige Informationen wie Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Polleninformationen und Energieverbrauch einfach abrufen und regulieren.

[1] Es sind stets Personen jeden Geschlechts gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.