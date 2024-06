In vielen Städten und Gemeinden Süddeutschlands haben die schweren Unwetter und der Starkregen große Zerstörung hinterlassen. Mitunter wurden zahlreiche Heizungsanlagen durch das Hochwasser irreparabel beschädigt. Auch die Infrastruktur ist vielerorts massiv beeinträchtigt.

1.000 Euro Erstattung für Unwettergeschädigte

Um schnellstmöglich wieder Heizungswärme und warmes Wasser in den Häusern zur Verfügung zu haben, unterstützt tecalor betroffene Hausbesitzer mit einer Gutschrift: „Mit unserer Maßnahme möchten wir vom Unwetter Betroffene unterstützen und möglichst schnell mit einem neuen Heizsystem versorgen“, erklärt tecalor-Geschäftsführer Julian Höner. Für jede vom Hochwasser zerstörte Heizungsanlage, die durch eine neue tecalor Heizungswärmepumpe ersetzt wird, bekommt der Käufer seitens Hersteller 1.000 Euro erstattet.

Expertentipp: Wärmepumpe hochwassersicher

„Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann schnell installiert und unkompliziert in ein bestehendes Heizungsnetz eingebunden werden“, so Höner. „Man benötigt lediglich einen Wasser- und einen Elektroanschluss, um mit Energie aus der Luft sein Haus nachhaltig zu versorgen.“ Um eine hochwassersichere Installation zu gewährleisten, wird die Montage einer außenstehenden Luft-Wasser-Wärmepumpe auf einer Wandkonsole an der Fassade empfohlen. Als weiterer Standort kommt auch ein angrenzendes Garagendach in Betracht.

Für Betroffene gilt jetzt: Mit der tecalor-Unwetterhilfe wird eine Erstattung von 1.000 Euro auf Heizungswärmepumpen der Marke tecalor gewährt.

Die Hilfe können Betroffene nach der Installation einer tecalor Heizungswärmepumpe online beantragen unter tecalor.de/unwetterhilfe-2024