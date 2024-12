Clevere Duschlösungen, bestechende Designs, hochwertige Qualität und herausragender Service: Das Sauerländer Unternehmen HSK Duschkabinenbau erfreut sich seit Jahren eines erstklassigen Rufes in der SHK-Welt und darüber hinaus. Auch in 2024 wurde dieses Renommee erneut durch zahlreiche Auszeichnungen von angesehenen Organisationen und Publikationen untermauert. Vom Red Dot Award über den iF Design Award bis zu Focus und Focus Money setzte HSK die Erfolgsserie der letzten Jahre fort.

Besonders für ihre ansprechenden, modernen und funktionalen Designs rund ums Bad würdigten Jurys und Umfrageteilnehmer die Sanitär-Profis gleich mehrfach. Eines der Highlights: der Designheizkörper Yenga Light mit seiner zurückgenommenen, zeitlosen Formsprache. Eine Vielzahl der renommiertesten Akteure der Designwelt prämierten diesen für seine ausgefeilte und stilvolle Gestaltung. So erhielt die ansprechende Heizungslösung den Red Dot Award 2024 und den Titel „Best of Design“ von Schöner Wohnen, einer der führenden Zeitschriften für Interior Design. Ebenfalls begeistert: die Leser von haustec.de, die im Rahmen der jährlichen Leserwahl ihre Lieblingsprodukte in acht Kategorien wählten. Bei den Produkten des Jahres in der Rubrik Bad belegte HSK mit Yenga Light bei dem Voting den zweiten Platz. Doch auch die Armaturen und Duschkabinen aus dem Sauerland erhielten beeindruckende Preise. So ehrte iF Design das Shower-Set RS Slim Thermostat mit dem weltweit angesehenen Design Award. Weiterhin erhielt die gesamte Armaturenserie Slim eine Würdigung von Schöner Wohnen. Eine weitere „Best of Design“-Auszeichnung der Schöner Wohnen erhielt die moderne Duschkabine Favorit Plus, welche sich durch starke optische Präsenz und zeitlose Eleganz von der Konkurrenz abhebt.



Umweltfreundliches Handeln und hohe Innovationskraft

Doch nicht nur unter designtechnischen Gesichtspunkten überzeugte HSK die Experten und Befragten. Insbesondere das nachhaltige Handeln des Sanitärunternehmens rückte die Presse im Jahr 2024 zunehmend in den Mittelpunkt. Von Focus und Focus Money erhielt HSK nicht nur die Ehrung „Deutschlands Beste Bad- und Sanitärartikel“, sondern darf sich auch als „Deutschlands Beste Nachhaltigkeit 2024 in Bad- und Sanitärausstattung“ betiteln. Einen weiteren Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit bekam das Sauerländer Unternehmen von Test Bild als „Top Marke Haus & Wohnen 2024“ für seine Duschwannen. Nicht zuletzt honorierte die WELT die Badexperten für ihre „Hohe Innovationskraft“. „Wir fühlen uns durch die Anerkennung der Jurys und Umfrageteilnehmer geehrt. Die Auszeichnungen motivieren uns noch innovativere, umweltfreundlichere und kundenorientiertere Produkte und Services für Kunden und Partner im Handwerk zu entwickeln“ betont Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter bei HSK Duschkabinenbau.