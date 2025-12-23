Das WEMEFA- Team, wünscht unseren Handwerkerfreunden, Großhandelspartnern und Geschäftsfreunden, sowie allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr 2026.
Hohe Ansprüche an Qualität und Normung, sowie der intensive Austausch mit dem Fachhandwerk und der Heizkörperindustrie zeichnen die Wemefa GmbH, neben der Mitgliedschaft in bei Fachverbänden (z.B. BDH), aus.
Wemefa-Heizkörperbefestigungen sind „Made in Germany“
Unser Erfolg hängt aber maßgeblich von der professionellen Verarbeitung durch das Fachhandwerk und von der guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Großhandelspartner und unseren OEM-Partnern ab.
Vielen Dank unseren SHK-Partnern. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne Festtage
Das WEMEFA Team