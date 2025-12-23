WeMeFa (Werkzeug Metallwaren Fabrik) wurde 1969 durch Horst Christopeit in Velbert / NRW gegründet. In den 56 Folgejahren wurde das Unternehmen der Marktführer bei Heizkörperbefestigungen in Deutschland und maßgeblicher Hersteller von Rohrbefestigungssystemen (z.B. Flamco Fix).

Hohe Ansprüche an Qualität und Normung, sowie der intensive Austausch mit dem Fachhandwerk und der Heizkörperindustrie zeichnen die Wemefa GmbH, neben der Mitgliedschaft in bei Fachverbänden (z.B. BDH), aus.

Wemefa-Heizkörperbefestigungen sind „Made in Germany“

Unser Erfolg hängt aber maßgeblich von der professionellen Verarbeitung durch das Fachhandwerk und von der guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Großhandelspartner und unseren OEM-Partnern ab.

Vielen Dank unseren SHK-Partnern. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne Festtage

Das WEMEFA Team